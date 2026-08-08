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Robo en el barrio Edén

Forzaron rejas y un ventanal y robaron dos bicicletas durante la madrugada

Los delincuentes ingresaron a un departamento y escaparon con dos bicicletas entre las 2 y las 5 de este sábado.

Por redacción
| Hace 9 horas

Dos bicicletas fueron robadas durante la madrugada de este sábado de un departamento ubicado en el barrio Edén. Los delincuentes forzaron las rejas y un ventanal del balcón para ingresar al lugar y escapar con los rodados.

 

Según relató la familia damnificada, el robo ocurrió entre las 2 y las 5 de la madrugada. Los moradores se habían acostado alrededor de las 2 y no escucharon ningún ruido que permitiera advertir lo que estaba sucediendo.

 

Los delincuentes ingresaron al departamento ubicado a continuación de la vivienda de un familiar y, una vez dentro, fueron directamente por las bicicletas. No se llevaron otros elementos de la propiedad.

 

 

 

Una de las bicicletas es de color petróleo y cuenta con pedales con trabas. La otra también aparece en las imágenes difundidas por la familia, que busca recuperarlas y pidió colaboración a vecinos y comerciantes que puedan aportar información.

 

Ante cualquier dato sobre el paradero de los rodados o si alguien intenta venderlos u ofrecerlos a través de redes sociales, la familia solicitó comunicarse con Maira al 2664 009135 o Matías al 2664 618149.

 

Desde la familia pidieron además compartir la publicación para ampliar las posibilidades de encontrarlas y recomendaron no confrontar a quien pudiera estar ofreciendo las bicicletas, sino dar aviso a los damnificados o a las autoridades.

 

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