Murió una mujer de 92 años mientras esperaba cobrar su jubilación en un banco

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en la sucursal del Banco Supervielle ubicada en la esquina de Pringles y la peatonal Rivadavia. Tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales, efectivos de la Patrulla de Infantes acudieron al lugar.

Cuando llegaron, personal médico del Sempro realizaba maniobras de reanimación a la mujer, oriunda de La Punta. Los profesionales continuaron con las tareas de auxilio durante varios minutos, pero finalmente constataron su fallecimiento.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se encontraba en el banco a la espera de cobrar su jubilación cuando sufrió la descompensación. Estaba acompañada por su hija, de 53 años, y su nieta, de 30, quienes señalaron que padecía enfermedades de base.

Intervino la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores, a cargo de la fiscal María Delia Bringas, que ordenó el levantamiento del cuerpo y las actuaciones correspondientes.