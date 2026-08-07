Un alumno llevó un arma tumbera a una escuela de Los Molles

Un preocupante episodio salió a la luz este viernes en la Escuela Álvarez Condarco, ubicada en el paraje Los Molles, localidad de El Suyuque, donde un alumno menor de edad llevó un arma de fabricación casera.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando el estudiante ingresó al establecimiento con el arma. Sin embargo, la situación recién fue informada este viernes a la Policía. Esas 48 horas sin que se diera aviso generan más inquietud entre padres y docentes.

Tras ser alertados, efectivos de la Comisaría de Villa de la Quebrada fueron a la institución educativa para iniciar la investigación y realizar las actuaciones correspondientes.

El menor hizo entrega voluntaria del arma, que quedó secuestrada. Las actuaciones se llevan adelante con intervención de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), debido a que el involucrado es un menor de edad.

Por el momento no trascendieron detalles sobre la edad del estudiante ni sobre las circunstancias en las que ingresó el arma al establecimiento. La investigación busca determinar cómo llegó el arma a la escuela, si fue exhibida ante otros alumnos y las responsabilidades que pudieran corresponder en el marco de la legislación vigente.

En una escuela rural como la Álvarez Condarco, donde todos se conocen, este hecho enciende todas las alarmas. Las familias de Los Molles y El Suyuque piden respuestas urgentes: protocolos claros, acompañamiento para los chicos y prevención para que no vuelva a pasar.