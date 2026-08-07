Dolor en el ambiente motoquero por la muerte de "El Gringo" Rosso

Además de desplegar una personalidad muy querible, Carlos Eduardo “El Gringo” Rosso era un conocido motoquero que transitaba con pasión las rutas de la provincia. Es por eso que resulta aún más difícil explicar su muerte, ocurrida en el Hospital Ramón Carrillo de San Luis luego de un accidente ocurrido en Tilisarao.

Rosso circulaba en un cuatriciclo por la calle Cleofe Domínguez, entre Mitre y San Martín de la localidad del Valle del Conlara cuando perdió el control del rodado y cayó al asfalto. Las investigaciones buscan determinar las razones del accidente.

Como sea, “El Gringo” fue trasladado primero al hospítal de Merlo y luego a San Luis, donde llegó en grave estado por las múltiples lesiones que recibió en la caída. A poco de llegar al Carrillo, Rosso falleció.

Rosso vivía en Renca y oriundo de Villa María. Su actividad como motoquero lo hizo muy conocido en el ambiente del Valle del Conlara.