Murió una ciclista de 74 años atropellada por un camión

Una mujer de 74 años que iba en bicicleta y fue atropellada el miércoles a la mañana en la esquina de Lafinur y Junín murió en la sala de terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo, donde fue derivada tras el accidente.

El otro rodado que protagonizó el hecho fue un enorme camión que estaba estacionado en los semáforos de la rotonda detrás de la bicicleta, por calle Junín, en dirección al centro de la ciudad. Cuando se encendió la luz verde, la mujer y el rodado salieron en simultáneo, pero el camión al doblar hacia el sur por avenida Lafinur arrastró a la ciclista durante varios metros.

Esa acción derivó en una serie de fracturas que sufrió la víctima en todo su cuerpo y que motivaron primero su internación en el hospital y horas más tarde su fallecimiento.

El accidente se produjo el miércoles alrededor de las 10 de la mañana en esa zona muy transitada de la ciudad, justo al frente del centro de salud Malvinas Argentinas. El deceso ocurrió el mismo miércoles, a la noche.