La preocupación selectiva del Procurador General

El procurador general Sebastián Cadelago Filippi tuvo algunas apariciones mediáticas con respecto a la investigación para dar con el paradero de Darío “Yayi” Cuello, que desde el viernes fue intensamente buscado por su familia en Tilisarao. A tal punto que, de apuro, convocó a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía.

El diálogo con el programa “El Potenciómetro”, el funcionario dijo que había estado en contacto con el fiscal de Instrucción N° 2 de Concarán, Marcelo Saldaño, para conocer detalles de la pesquisa. “Se está poniendo un enorme empeño y todos los recursos. Le pedí que me mantenga informado”, precisó.

Está bien que el Procurador General se ocupe de seguir todos los casos y en especial lo que tienen un fuerte impacto en la comunidad. Lo que llama la atención es que desde que asumió la función, esto no fue así, porque su agenda, tal como se coincide en tribunales, “siempre estuvo direccionada”.

En la labor del jefe de fiscales está claro que hubo y hay una marcada preocupación con todo lo que tiene que ver con la gestión anterior, las denuncias contra exfuncionarios y, de seguir muy de cerca, cada uno de los procesos. Sin embargo, no tiene la misma actitud en resonantes casos que han tenido alcance nacional.

La acción de Cadelago Filippi ha sido totalmente distinta a la búsqueda de “Yayi” Cuello. Uno de los hechos, es la escandalosa expropiación del campo “El Caburé” y el robo de una millonaria cosecha de maíz, denuncia que tiene como imputados a dos exfuncionarios, el exsecretario de transparencia Ricardo Bazla y a Darío Oviedo Helfenberger.

En la mira también están el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, el ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín, el asesor Diego Amondaraín y el productor Francisco Anselmi, entre otros. La grilla se completa con el exfiscal de Estado, Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Lo contradictorio de Cadelago Filippi es que, tal como se comenta en tribunales villamercecinos, en el caso “El Caburé” su única preocupación ha sido embarrar la cancha y extender un paragua protector sobre su vecino y amigo en la justicia”, el ministro Víctor Endeiza.

En ese sentido, aún se recuerda un encuentro que tuvo con el fiscal N° 4, Leandro Estrada y los gritos por el rumbo que en ese momento tenía la investigación. Después todo cambió.

El otro hecho reciente es el incendio en las sierras de Estancia Grande que dejó como saldo más 7 mil hectáreas quemadas, la destrucción de edificaciones y la muerte de animales, entre otras grandes pérdidas.

Según se anunció, hay una investigación para dar con los autores de la catástrofe, pero todo “marcha a paso de tortuga” y Cadelago Filippi, a diferencia del caso “Yayi” Cuello, no ha mostrado la misma preocupación. No ha comunicado si se ha reunido con el fiscal Juan Pablo Díaz Estopiñán para interiorizarse de los pormenores de la investigación.

El fuego puso en riesgo a cientos de familias y, por lo visto, la preocupación del Procurador General no pasó por Estancia Grande.