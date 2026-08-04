Salud indaga casos sospechosos de triquinosis y evalúa un cuadro de encefalitis herpética

El Ministerio de Salud difundió comunicados sobre la situación. Foto: Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis lleva adelante investigaciones epidemiológicas e intervenciones sanitarias vinculadas a dos situaciones reportadas recientemente en el territorio provincial.

En el sur del departamento Pueyrredón, indagan diez casos sospechosos de triquinosis. Todos los afectados integran un mismo grupo familiar y consumieron productos elaborados a partir de una faena casera de cerdo que no contó con análisis sanitario previo.

Las personas involucradas recibieron atención médica y se encuentran bajo tratamiento. Si bien las primeras pruebas locales resultaron reactivas y el análisis de los alimentos detectó formas compatibles con larvas de Trichinella spiralis, las muestras fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia para su confirmación definitiva.

Los equipos de Zoonosis y Epidemiología trabajan en alerta y de forma articulada con el Hospital Pediátrico, el Hospital Ramón Carrillo, el Ministerio de Producción y el SENASA.

Para prevenir la propagación de la triquinosis, el Ministerio recomienda:

No consumir carne de cerdo cruda o mal cocida.

Evitar la compra y consumo de chacinados caseros sin rótulo ni procedencia comprobable (verificar habilitación, identificación del elaborador y fechas de vencimiento).

Cocinar la carne completamente hasta que pierda el color rosado interior.

Recordar que la salazón, el ahumado y el congelamiento no eliminan el parásito.

Quienes realicen faenas domiciliarias deben analizar previamente una muestra del animal mediante digestión artificial.

Ante síntomas como fiebre, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, hinchazón periocular, diarrea o vómitos, se debe acudir de inmediato al centro de salud e informar si se consumieron derivados de cerdo caseros.

Aclaración oficial sobre caso de encefalitis herpética

Por otra parte, el Ministerio de Salud informó el registro de un caso de encefalitis herpética en la última semana, correspondiente a un paciente masculino de 11 años que permanece bajo cuidado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTICEP) del Hospital Pediátrico de San Luis.

Desde la Dirección de Epidemiología y Bioestadística se aclaró que, en cumplimiento con el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia (Actualización 2026), no está indicada la realización de bloqueos sanitarios en la comunidad ni el cierre de escuelas u otras instituciones.

Para el ámbito escolar y comunitario, se reiteran las medidas preventivas generales: