Grave: Salud sigue sin avalar el trasplante urgente y la paciente corre riesgo de vida

A varios días de haberse hecho pública la desesperante situación de María de los Ángeles, la paciente de 44 años que necesita un trasplante de hígado urgente, el Ministerio de Salud de la provincia continúa sin brindar respuestas concretas, con lo que pone en riesgo inminente la vida de la mujer. Según se pudo saber, tras la primera publicación del caso, la ministra, Teresa Nigra, mostró su enojo. Está indignada por la difusión.



De acuerdo a los datos proporcionados por el abogado de la familia, Julio César Fernández Triches, desde el entorno oficial intentaron justificar la inacción con un conflicto y la falta de un trámite con la obra social. Sin embargo, el letrado desmintió categóricamente esta versión, calificándola de "mentira".



Fernández Triches aclaró que se logró un amparo favorable que obliga a la obra social a incluir al grupo familiar, orden dictada por un juez federal que debe cumplirse independientemente de las apelaciones, bajo apercibimiento de una multa diaria. El abogado denunció que "a la obra social le resulta más barato pagar la multa que el trasplante".



Más allá del conflicto judicial con la entidad médica, el representante legal enfatizó que la ministra Nigra había empeñado su palabra al asegurar que la provincia se haría cargo de motorizar el pretrasplante, el trasplante y la ubicación de la señora en la lista de urgencias para que la intervención se realice en Mendoza, argumentando que no era necesario el amparo.



A pesar de las promesas oficiales, la realidad es crítica: hasta el momento la paciente no está incluida en el trámite de pretrasplante, ni en el de trasplante, ni figura en ninguna lista de espera (común o urgente).



El abogado recordó que su clienta es paciente del Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", donde los médicos indicaron la necesidad del trasplante hepático, por lo que tanto el Ministerio como la médica que la atendió tienen pleno conocimiento de la gravedad del cuadro, que ya presenta un compromiso en el sistema neurológico.



"Si la señora se muere por una demora o por la desidia del sistema público médico, la provincia será la única responsable", sentenció Fernández Triches, quien concluyó con una dura advertencia: "No están haciendo nada, nos dejan pensar que están esperando que se muera y que es una cuestión de plata. Si no es así, que lo demuestren con hechos".