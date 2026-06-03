Una mujer a la ministra de Salud: "Si muero, será por su culpa"

La paciente María de Los Ángeles necesita una urgente intervención. En Salud, dilatan su caso a un punto límite. Foto: ANSL.

La dramática situación de una paciente de 44 años que necesita un trasplante de hígado de manera urgente expone la alarmante dilación del sistema sanitario de la provincia de San Luis.



A pesar de haber resuelto los inconvenientes burocráticos con la obra social de su esposo —que actualmente cubre la totalidad de la intervención—, la mujer se encuentra atrapada en una preocupante inacción estatal que deteriora su salud día tras día, a tal punto que ya desarrolló severas complicaciones neurológicas.



Ante la falta de respuestas institucionales y el incumplimiento de las promesas de la ministra de Salud, Teresa Nigra, la paciente, identificada como María de los Ángeles y oriunda de Villa Mercedes, decidió enviar una contundente carta documento dirigida directamente a la funcionaria.



En el texto legal, la remitente plasmó la desesperante desprotección que padece y reclamó medidas inmediatas. En uno de los pasajes más duros del escrito, la paciente expresó: "intimo a que en plazo fatal y perentorio de 24 horas arbitre los medios necesarios e idóneos a los efectos de acelerar los plazos para la efectivización del trámite de trasplante y pre-trasplante EN CARÁCTER DE URGENTE atento a que CORRE PELIGRO MI VIDA".



La indignación de la familia, representada por el abogado Julio César Fernández Triches, radica en que la propia ministra Nigra estaba al tanto de la gravedad del cuadro clínico y se había comprometido personalmente a agilizar la incorporación de la paciente a la lista de espera prioritaria. Sin embargo, las semanas transcurren en una dilación permanente mientras el cuadro de la mujer, quien históricamente se atendió en el Hospital Central, empeora de forma crítica.



La intimación judicial finalizó con la responsabilidad penal y civil a las autoridades sanitarias ante un desenlace fatal. De forma textual, la damnificada advirtió en la misiva: "A todo evento hago responsable a ud. y a todo el cuerpo del Ministerio de Salud de la provincia que me ha atendido en caso de que perezca por ineficiencia, incapacidad y desidia por parte de usted y el Ministerio que tiene a su cargo".



Por tal motivo, concluyó manifestando que hace "reserva de ampliar e iniciar acciones judiciales".



El caso ha generado un profundo repudio social, ya que no se trata de una traba económica o de cobertura médica, sino de una demora netamente administrativa y de gestión oficial en un escenario donde, literalmente, hay una vida humana en juego.



En medio del caos, resuena una pregunta: ¿Cuál es el límite de la impericia de Salud?

