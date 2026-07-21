La sombra de Endeiza desprestigia el Superior Tribunal de Justicia

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza, volvió a ser cuestionado por su permanencia en el máximo órgano judicial mientras continúa la investigación de la causa "El Caburé", el expediente que indaga el presunto desvío de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares.

A través de comentarios publicados en la cuenta de Facebook de El Diario de la República, la ex magistrada Mirta Esley profundizó la postura que había expresado días atrás, cuando sostuvo que Endeiza debía presentar su renuncia para preservar la transparencia institucional.

Esta vez fue más allá. "La administración Poggi no puede verse empañada por decisiones judiciales contradictorias", escribió. Y agregó que "todos los sindicados por el fiscal Leandro Estrada por lo menos hubieran sido licenciados de sus cargos para no interferir".

El planteo alcanza de manera directa a Endeiza, quien era fiscal de Estado cuando ocurrieron los hechos que hoy son investigados y que posteriormente fue designado ministro del Superior Tribunal de Justicia. Para Esley, la continuidad de funcionarios señalados en el expediente afecta la credibilidad de la investigación y de las instituciones.

La ex jueza en lo Penal destacó, en cambio, la renuncia del ex secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, luego de ser imputado en la causa. "Eso está bien", sostuvo, al marcar una diferencia con quienes continúan ejerciendo funciones públicas.

También cuestionó la lentitud con que avanzan las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. "Es inaceptable que las investigaciones por temas de corrupción lleven décadas", expresó al comparar el expediente con otras causas de alto impacto institucional.

En otro intercambio con lectores, Esley lamentó el silencio de distintos sectores frente al caso. "Parece que la única que se anima a expresarse soy yo; los demás conspirando en los bares", escribió.

Las nuevas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión alrededor de la causa "El Caburé", donde la actuación de Víctor Endeiza continúa en el centro de la polémica y que ha colocado al Superior Tribunal de Justicia en situación de escándalo.

En las últimas semanas trascendieron chats y audios incorporados al expediente que dieron lugar a nuevos cuestionamientos sobre el rol que desempeñó cuando era fiscal de Estado, mientras distintos sectores reclaman que se aparte del cargo hasta que la investigación judicial determine su eventual responsabilidad.