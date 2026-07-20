Lo denunciaron por dejar "una deuda millonaria": sobreseyeron a ex intendente de Quines

Doce años después, la causa contra el exintendente de Quines Walter Omar Gatica terminó sin juicio. Este 1° de Julio, el juez Ariel Parrillis lo sobreseyó tras un acuerdo de reparación integral con la actual jefa comunal, Antonella Macías.

La causa nació en 2014 de la denuncia de quien lo sucedió en el cargo, Julio Rolando Gómez. El texto de la denuncia es lapidario. Gómez denunció "administración infiel en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

En el escrito describió cómo recibió el municipio: "Dejó a la actual gestión su reseña histórica, jurídica y contable en bolsas de consorcio negras, de la que a duras penas pudo extraerse algún documento". Y agregó que "el ex intendente reconocía que el municipio tenía una deuda de alrededor de $370.000", pero "no se entregaban los balances ni el estado de cuenta ni ninguna documentación respaldatoria".

El punto más duro de la denuncia apuntaba al desastre financiero. "Hacia el final de su gestión e inmediatamente después se sucede un aluvión de juicios ejecutivos en contra de la Municipalidad de Quines". Gómez alertaba que "el municipio de Quines presenta en la actualidad una deuda aproximada de cinco millones de pesos, en más o en menos, con una veintena de acreedores portadores de títulos ejecutivos, librados sin reparos, por un ex intendente que si no estuvo loco, fue un irresponsable, o un corrupto, o un abusador de los bienes que le habían sido dados en custodia".

Según el acta de la audiencia, el acuerdo obliga a Gatica a realizar trabajos de mantenimiento en edificios públicos y a dictar un curso. Fiscalia y Querella aceptaron la salida. El juez entendió que correspondía extinguir la acción penal por reparación.