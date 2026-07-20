  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Martes 21 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Martes 21 de Julio de 2026

EN VIVO

A 12 años de la denuncia

Lo denunciaron por dejar "una deuda millonaria": sobreseyeron a ex intendente de Quines

Walter Gatica cerró por reparación la causa por fraude a la administración. El ex intendente Julio Gómez insiste que recibió el municipio destruido y con cheques sin fondos.

Por redacción
| Hace 16 horas

Doce años después, la causa contra el exintendente de Quines Walter Omar Gatica terminó sin juicio. Este 1° de Julio, el juez Ariel Parrillis lo sobreseyó tras un acuerdo de reparación integral con la actual jefa comunal, Antonella Macías.

 

La causa nació en 2014 de la denuncia de quien lo sucedió en el cargo, Julio Rolando Gómez. El texto de la denuncia es lapidario. Gómez denunció "administración infiel en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

 

En el escrito describió cómo recibió el municipio: "Dejó a la actual gestión su reseña histórica, jurídica y contable en bolsas de consorcio negras, de la que a duras penas pudo extraerse algún documento". Y agregó que "el ex intendente reconocía que el municipio tenía una deuda de alrededor de $370.000", pero "no se entregaban los balances ni el estado de cuenta ni ninguna documentación respaldatoria".

 

El punto más duro de la denuncia apuntaba al desastre financiero. "Hacia el final de su gestión e inmediatamente después se sucede un aluvión de juicios ejecutivos en contra de la Municipalidad de Quines". Gómez alertaba que "el municipio de Quines presenta en la actualidad una deuda aproximada de cinco millones de pesos, en más o en menos, con una veintena de acreedores portadores de títulos ejecutivos, librados sin reparos, por un ex intendente que si no estuvo loco, fue un irresponsable, o un corrupto, o un abusador de los bienes que le habían sido dados en custodia".

 

Según el acta de la audiencia, el acuerdo obliga a Gatica a realizar trabajos de mantenimiento en edificios públicos y a dictar un curso. Fiscalia y Querella aceptaron la salida. El juez entendió que correspondía extinguir la acción penal por reparación.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo