Una patada brutal: dos presos por la feroz golpiza a un vecino de Naschel

El silencio del domingo por la mañana en el barrio San Antonio de Naschel se quebró con gritos, golpes y una escena de violencia que todavía estremece al pueblo. Una patota integrada por cuatro hombres y una mujer irrumpió en una vivienda decidida a saldar un conflicto nacido horas antes en un boliche. Cuando se retiró, dejó a un hombre inconsciente, con el cráneo destrozado, y a toda una familia marcada por el horror.

La víctima es Aldo Alaníz, de 40 años. Permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Su estado es crítico y en Naschel la comunidad se unió en una cadena de oración para pedir por su recuperación.

Todo comenzó después de que el hijastro de Alaníz, de 23 años, discutiera con uno de los integrantes de la banda en un local bailable. Las diferencias continuaron con amenazas y, poco después, el grupo llegó hasta la casa familiar.

El vehículo en el que se movían los presuntos atacantes fue secuestrado.

Buscaban al joven. Entraron por la fuerza y comenzaron a golpearlo. Su madre intentó detener la agresión, pero también fue atacada. En medio del caos apareció Alaníz.

No tuvo oportunidad de defenderse. Según reconstruyó la investigación, recibió un golpe por la espalda que lo dejó tendido e inconsciente. Entonces ocurrió lo peor. Uno de los agresores ya había avanzado varios metros para escapar, pero regresó corriendo y descargó una violenta patada sobre la cabeza de la víctima, que yacía indefensa en el suelo. Para la querella, ese fue el momento en que intentaron matarlo.

Alaníz fue trasladado primero al hospital de Naschel. Su cuadro se agravó rápidamente y debió ser derivado de urgencia a la capital provincial. Desde entonces permanece internado con pronóstico reservado.

La investigación dio un giro este martes. En una audiencia que se extendió durante varias horas, la Justicia imputó a Javier Domínguez, de 25 años, y a Tiago Escudero, de 18, por tentativa de homicidio. El juez rechazó un planteo de la defensa y les dictó prisión preventiva por 60 días, por lo que ambos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial.

Para los investigadores, los dos jóvenes tuvieron un rol determinante en la agresión. Uno habría dejado inconsciente a Alaníz de un golpe de puño; el otro habría regresado para asestarle la patada que hoy mantiene al vecino entre la vida y la muerte. Mientras tanto, la pesquisa continúa para establecer la responsabilidad del resto de los integrantes de la patota.

En Naschel nadie habla de otra cosa. La violencia irrumpió en una casa de familia y transformó una pelea en un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad. Mientras la Justicia avanza, la única batalla que aún no tiene desenlace es la que Aldo Alaníz libra desde una cama de terapia intensiva.