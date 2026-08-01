Una enfermera apuntó contra Nigra y Aostri por “abuso de poder y persecución laboral”

Mariela Gallardo, enfermera que prestaba funciones en el centro de salud de La Punilla, apuntó directamente contra autoridades del Ministerio de Salud por maltrato, persecución y abuso de poder. La ministra, Teresa Nigra, y el titular de Recursos Humanos, Jorge Aostri, fueron los principales señalados.

Según la profesional, su desvinculación se produjo mediante un "decreto de inasistencia" tras exigir mejoras en las condiciones edilicias y en la atención de la población. El conflicto en su momento derivó en una presentación que llegó a la órbita de la Justicia (donde denunció al médico Alberto Fernández por distintos hechos de hostigamiento), luego de que tuviera que trasladarse a Villa Mercedes a realizar la denuncia formal.

En diálogo con El Diario de la República, Gallardo sostuvo que las irregularidades comenzaron al solicitar el pase desde el Hospital de Villa Mercedes hacia La Punilla. Según la enfermera, la decisión de desplazarla respondió a pedidos de la administración local e integrantes del sistema de salud.

"Acá puntualmente fue abuso de poder. No me podían sacar, yo tengo convenio colectivo, entré en el 2019 como enfermera en la terapia intensiva del Policlínico. Trabajé en el COVID a codo a codo. ¿Y así tratan a un profesional que trabajó sin dormir?", expresó indignada.

Asimismo, Gallardo aseveró que los reclamos por falta de insumos básicos y deficiencias de infraestructura desencadenaron el hostigamiento en su contra. "Ni siquiera un lava manos hay, por pedir mejoras en un centro de salud te cuesta el puesto", afirmó resignada.

En sus declaraciones, acusó a funcionarios del Ministerio y de Medicina del Interior de encubrir la situación: "La señora Stella Esnaola, el señor Jorge Aostri y la señora Arminda Mattar, están en conocimiento de todo lo que pasó en el centro de salud, pero decidieron tapar".

Por otra parte, la profesional manifestó que sufrió episodios de hostigamiento cotidiano (aseguró ser fotografiada por compañeros de trabajo) y campañas de difamación en el pueblo. Según su testimonio, el desencadenante de la causa judicial se debió a situaciones de maltrato directo: "Este señor (por el Dr. Fernández) me amenaza y me dice que él hablaba con la ministra y a mí me sacaban. Y yo tuve que fumarme el acoso laboral, el acoso personal".

Gallardo detalló que, ante la negativa de la jueza de paz local para recibir la presentación, debió trasladarse hasta la ciudad de Villa Mercedes para formalizar la denuncia judicial correspondiente.

Finalmente, la trabajadora de la salud remarcó que espera que el avance de las presentaciones administrativas y judiciales permita restituir su buen nombre e investigar el accionar de los funcionarios señalados.

En ese contexto, Gallardo insistió en que su único objetivo al hacer pública la situación es exponer los atropellos sufridos y visibilizar las graves falencias asistenciales que atraviesan a los centros de atención primaria del interior provincial.