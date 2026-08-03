San Luis es la tercera provincia más beneficiada por la coparticipación federal

Mientras el Gobierno Provincial anunció que la coparticipación federal va en caída, el informe de la Casa Rosada contradice esa postura y redobla la apuesta al decir que San Luis, con un aumento del 8,3 por ciento, fue la tercera provincia más beneficiada en el reparto de fondos.

Según el trabajo elaborado por una consultora privada en base a información oficial, el giro de fondos por coparticipación a las provincias cortó este mes la tendencia negativa. En sus órganos de comunicación oficiales, el Gobierno Provincial prefirió victimizarse una vez más e informar que en lo que va del año la caída de los ingresos por ese rubro es de 1,6%.

El Gobierno nacional distribuyó un total de 7,25 billones de pesos a las provincias en concepto de transferencias automáticas, lo que significa, según la administración de Javier Milei, un incremento del 7,5% en términos reales al comparar con el mismo mes del año pasado. Comparado con el mes anterior, la suba es de 2,3.

Así como las 24 provincias registraron incrementos, San Luis fue la tercera que mejor le fue en el reparto, ya que aumentó un 8,3 su recepción de aportes. El ranking es liderado por Catamarca, que tuvo un 10,3 y Salta que recibió 8,8 por ciento más que el mes anterior. En los mismos porcentajes que San Luis se encuentra Tierra del Fuego.

En el extremo opuesto, los incrementos más bajos se dieron en Buenos Aires y Tucumán, que rondaron el 6 por ciento.