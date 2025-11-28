Deficiencias en el Hospital de Merlo: "La salud no puede ser un privilegio"

No es novedad, lamentablemente, que el Hospital Madre Catalina Rodríguez, de Villa de Merlo, atraviesa una serie de complicaciones que generan indignación en la comunidad. Sin embargo, esta vez las falencias fueron apuntadas por un vecino común, que lejos de cualquier interés político, está muy preocupado por el presente sanitario en la zona.



Se trata de Isidro Ortega, un veterinario muy conocido por su aporte profesional (con destacados abordajes), pero también respetado por sus importantes contribuciones culturales (tiene bajo su amparo la obra y la memoria de su padre, el escultor Juan Carlos Ortega) y también es muy querido por sus iniciativas sociales, siempre pensando en los demás. ¿Por qué se destacan estas cualidades? Para dimensionar que el planteo no guarda intereses mezquinos, sino que configura una mirada absolutamente objetiva.



¿Derecho para pocos?



Ortega redactó una nota y la entregó en el Ministerio de Salud este viernes. Está dirigida a la ministra, Teresa Nigra. En el documento puntualizó que hay "graves deficiencias" en el sistema de atención del nosocomio, hecho que afecta directamente a cientos de ciudadanos de la región.



"El procedimiento actual para obtener un turno médico, resulta inaceptable para una sociedad que aspira a garantizar el derecho a la salud de todos sus habitantes. Los pacientes se ven obligados a formar filas desde las cuatro de la madrugada únicamente para conseguir un turno, debiendo luego regresar en otra fecha para recibir atención. Este sistema no solo es ineficiente, sino que resulta inhumano y discriminatorio", especificó.

La nota que presentó Ortega. Foto: gentileza.



Si bien destacó enfáticamente que el personal médico y administrativo "demuestra excelencia en su labor, compromiso inquebrantable y una calidad humana que merece reconocimiento", la realidad es que las falencias limitan estas capacidades, ya que no se les brindan herramientas, recursos ni condiciones adecuadas para ejercer su trabajo "con la dignidad que merecen".



"Esta metodología arcaica ignora por completo las realidades laborales y familiares de quienes necesitan atención médica. Personas trabajadoras pierden jornadas completas de trabajo, madres y padres deben abandonar sus responsabilidades familiares y adultos mayores enfermos se ven forzados a soportar madrugadas a la intemperie, todo ello simplemente para acceder a un derecho fundamental. El problema no radica en quienes trabajan en el hospital, sino en el sistema al que deben amoldarse", dijo.



Necesidades urgentes



En otro tramo, Ortega comparó la contradicción de las "cuantiosas inversiones" destinadas a festivales y eventos de entretenimiento, mientras el sistema sanitario permanece en condiciones deplorables. Aunque no desconoce la importancia del desarrollo cultural y turístico, advierte que "ninguna política de esparcimiento puede justificarse mientras los ciudadanos no pueden acceder a la atención médica digna".



En ese sentido, le solicitó, con respeto, a Nigra una serie de pautas para reencauzar el presente deficiente hacia una mejora concreta: un sistema de turnos telefónicos o digitales que elimine las esperas nocturnas, horarios extendidos de atención que cubran las necesidades laborales de los pacientes, mayor cantidad de profesionales y recursos para reducir tiempos de espera, protocolos que prioricen la atención según la urgencia médica y no según la capacidad de hacer largas filas, infraestructura y herramientas administrativas que permitan al personal trabajar en condiciones dignas y eficientes.



"La salud no puede ser un privilegio", expresó.