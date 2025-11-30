El día después de lo que puso ser una tragedia

Alrededor de las 23:45, las fuertes ráfagas de viento ocasionaron lo que podría haber sido una tragedia. El gajo, de un viejo pimiento que está muy cerca de un monolito que recuerda los “200 años del Día de la Reconquista”, sólo estaba sostenido por una parte de la corteza y al no soportar más porque estaba podrido, se desprendió y cayó sobre policía, de apellido Gómez.

Un vecino del principal paseo capitalino sostuvo que “los árboles están en malas condiciones y no los cuidan, como ocurre en otros paseos. Ramas como estas no puede ser que las dejen, están podridas”.

“En este caso este enorme brazo estaba en muy malas condiciones, podrido y el viento norte lo tiró. Pudo haber sido mucho peor porque por acá circula mucha gente. Estos árboles están en muy malas condiciones y nos los cuidan. Ramas como esta y otras secas, no las tienen que dejar porque son un verdadero peligro”, advirtió el vecino.

Hoy bien temprano, el personal de la Municipalidad de San Luis levantó los restos de la rama que se desplomó y que dañó también parte del mencionado monolito, que tiene restos de sangre producto de las lesiones que padeció la policía de apellido Gómez.

Informe médico

Según el primer parte médico que se difundió este domingo, la agente sufrió traumatismo de cráneo y fractura de tibia y peroné.

Fue asistida por los ocasionales transeúntes, los repartidos a domicilio que tiene su parada en la esquina de Rivadavia y Pringles y personal del Sempro. En una ambulancia la trasladaron al Hospital Central “Ramón Carrillo” donde permanece internada.

Un antecedente reciente

Este incidente reavivó, tal como lo reflejan los comentarios en las redes sociales el reclamo y la preocupación por el mal estado de las especies arbóreas de los distintos espacios públicos. Además, rescata de la memoria lo que ocurrió el 6 de enero pasado en la misma Plaza Pringles, cuando en medio de una tormenta de viento y lluvia, una estudiante fue golpeada por un árbol que también se desplomó.