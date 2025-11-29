  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Tensión institucional

La Corte confirmó condenas al esposo de una ministra de Poggi y a otro ex funcionario

El máximo tribunal dejó firmes las penas contra el esposo de la ministra de Salud y un exfuncionario, mientras la difusión de un video grabado dentro del penal apunta a fallas graves en el área de Seguridad.

Por redacción
| Hace 4 horas
Sergio Freixes, ex ministro, y Mario Zabla, esposo de Teresa Nigra.

La Corte Suprema confirmó las condenas de seis años de prisión contra Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud del gobierno de Claudio Poggi, y contra el exministro de Legalidad Sergio Freixes, por amenazas coactivas para forzar renuncias anticipadas de jueces provinciales hace dos décadas. La sentencia, avalada bajo el artículo 280, obliga a ambos a cumplir la pena de manera efectiva.

 

Al mismo tiempo, un video del ingreso de Freixes al Servicio Penitenciario —registrado por un agente dentro de instalaciones que deben permanecer bajo estrictos protocolos— fue difundido por medios ligados a Poggi. La publicación generó fuertes cuestionamientos al Ministerio de Seguridad, dirigido por Nancy Sosa, por la evidente filtración de material interno y la falta de control dentro del penal.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo