La Corte confirmó condenas al esposo de una ministra de Poggi y a otro ex funcionario

La Corte Suprema confirmó las condenas de seis años de prisión contra Mario Zabala, esposo de la ministra de Salud del gobierno de Claudio Poggi, y contra el exministro de Legalidad Sergio Freixes, por amenazas coactivas para forzar renuncias anticipadas de jueces provinciales hace dos décadas. La sentencia, avalada bajo el artículo 280, obliga a ambos a cumplir la pena de manera efectiva.

Al mismo tiempo, un video del ingreso de Freixes al Servicio Penitenciario —registrado por un agente dentro de instalaciones que deben permanecer bajo estrictos protocolos— fue difundido por medios ligados a Poggi. La publicación generó fuertes cuestionamientos al Ministerio de Seguridad, dirigido por Nancy Sosa, por la evidente filtración de material interno y la falta de control dentro del penal.