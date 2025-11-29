Choque y desesperación bajo la caída de grandes piedras

Dos heridos, entre ellos una joven con lesiones en la cadera, fue el saldo de un choque que se registró entre una camioneta y una moto en la esquina de la Avenida Carlos Gardel y calle Cerro de la Gloria, en el barrio Cerro de la Cruz situado en la zona noreste de la ciudad de San Luis.

“Fue de loco lo que pasó”, comentó una vecina por la desesperante situación que se dio ya que además de auxiliar a los dos motociclistas, también se tuvieron que encargar de protegerlos de “los cascotes” que los golpearon.

Pero esto no fue todo. Cuando la pareja era llevada en una ambulancia a un centro asistencial, a dos cuadras del escenario del accidente, el vehículo sanitario sufrió un desperfecto y no pudo avanzar más. Tuvieron que llamar y esperar a otra ambulancia para terminar de cubrir la emergencia.

No hay información sobre este episodio vial.