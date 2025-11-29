  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Sabado 29 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Barrio Cerro de la Cruz

Choque y desesperación bajo la caída de grandes piedras

El accidente se registró en la ciudad de San Luis, minutos antes de la caída de enormes piedras, en la zona norte de la ciudad de San Luis. La pareja que iba en la moto resultó lesionada. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Dos heridos, entre ellos una joven con lesiones en la cadera, fue el saldo de un choque que se registró entre una camioneta y una moto en la esquina de la Avenida Carlos Gardel y calle Cerro de la Gloria, en el barrio Cerro de la Cruz situado en la zona noreste de la ciudad de San Luis.

 

“Fue de loco lo que pasó”, comentó una vecina por la desesperante situación que se dio ya que además de auxiliar a los dos motociclistas, también se tuvieron que encargar de protegerlos de “los cascotes” que los golpearon.

 

Pero esto no fue todo. Cuando la pareja era llevada en una ambulancia a un centro asistencial, a dos cuadras del escenario del accidente, el vehículo sanitario sufrió un desperfecto y no pudo avanzar más. Tuvieron que llamar y esperar a otra ambulancia para terminar de cubrir la emergencia.

 

No hay información sobre este episodio vial.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo