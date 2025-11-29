Transpuntano habilita un nuevo servicio, pero hay barriadas que se sienten abandonadas

Estos colectivos recorrerán las barriadas situadas entre la ruta 3 y la prolongación de la Avenida Lafinur y tras atravesar la zona céntrica llegarán a los barrios situados en la franja norte, detrás del puente levantado en el cruce de la Avenida Circunvalación y la calle Justo Daract y el inicio de la 146 norte.

Recorrido de ida

Empresa Transpuntano, Ruta 3, Bulevar Domingo Preti, Calle Serranía 5, Diagonal Barrio Nuevo, Calle Serranía 11, Calle 13, Serranías 22 “Calle C”, Avenida Lafinur, Balcarce, Mitre, 9 de Julio, Maipú, Pedernera, Colón, Justo Daract, Ruta 146, Barrio Mirador del Cerro 2, Ruta 146, Barrio Barrancas Coloradas, Ruta 146y Barrio APTS.

Recorrido de vuelta

Ruta 146, Avenida Justo Daract, Martín de Loyola, Estado de Israel, Almirante Brown, Avenida Italia, Chacabuco, Avenida Juan G. Funes, Avenida Lafinur, Serranías 22 (Calle C), Serranías 11, Diagonal Barrio Nuevo (Barrio Viviendas Proyectadas Sur), Calle Serranías 5, Bulevar Domingo Preti, Ruta 3 y Empresa Transpuntano

Reacciones y reclamos

Inmediatamente de conocerse el anuncio, en las propias redes del Municipio capitalino vecinos que no fueron alcanzados por esta medida, expresaron su descontento.

-Susana Britos Sosa dijo: “Los barrios Estrella del Sur, Juan Domingo Perón, Solidaridad, Unión y 400 viviendas también forman parte de la zona Sur de la ciudad… y, nos tienen en situación de abandono por parte del municipio y ni que hablar de la empresa de transporte. Una sola línea para toda la zona con un recorrido excesivamente extenso... ¿les parece que está bien? ¿Para cuándo van a pensar un poco en las familias que ocupan el servicio de transporte en este sector???”

-Naty Tovares, expresó: “Cómo siempre el 400 Sur no existe!!!!!!! Una sola línea de colectivo. Se ve que San Luis y zona Sur llegan hasta la calle Lafinur y los barrios nuevos. Asfalto cero. Transporte 0. Para ir a otros barrios de la zona Sur como el Lince tenés que tomar dos coles. Genios de la planificación de transporte. Un desastre”.

-Jésica Andrea Karina Enriz, agregó: “Necesitamos una línea del 400 sur al Serranías pero del 400 sur. No todos tenemos la movilidad para ese lado y hay que ir a pie y muy temprano, hasta el hospital del Serranías, por ejemplo, que es descampado largo hasta los barrios y no siempre se puede estar pagando un Uber o lo que sea para ir”.