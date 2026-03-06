Escándalo en la Escuela 251: denuncian "show político" en el inicio del ciclo lectivo

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la Escuela N° 251 "Santiago del Estero" de Tilisarao se vio empañado por una fuerte polémica que ha movilizado a toda la comunidad educativa. La jornada se transformó en un escenario de reclamos, donde padres y alumnos denunciaron sentirse "plantados" y utilizados en lo que describieron abiertamente como un "show político".



Según los testimonios recolectados, la organización de los eventos institucionales priorizó la visibilidad de los funcionarios públicos por sobre las necesidades urgentes del establecimiento, dejando a las familias sin respuestas concretas sobre el funcionamiento escolar.



La indignación de la comunidad no se limita solo a las formas del acto, sino que apunta a irregularidades administrativas.



Un numeroso grupo de padres de egresados ha denunciado públicamente presuntas anomalías relacionadas con el manejo de los fondos destinados a la indumentaria escolar, una situación que ha generado un clima de desconfianza.



A esto se suma la angustia de las familias que exigen la creación de nuevos cursos, como el cuarto año, cuya inexistencia actual impide que muchos alumnos puedan dar continuidad a sus estudios en la misma institución donde se formaron.



Este episodio, que los vecinos de Tilisarao ya califican como un "papelón", se enmarca en un contexto de crisis educativa regional que parece no dar tregua.



La Región Educativa 2 ya ha registrado más de 170 reclamos formales en lo que va de 2026, lo que refleja una falla sistemática en la gestión de infraestructura y administración escolar en la zona.



Mientras el malestar persiste, la comunidad permanece a la espera de que el Ministerio de Educación intervenga para resolver la falta de vacantes y aulas que hoy condiciona el futuro de los estudiantes.

