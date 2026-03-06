Golpeó a su ex pareja con un martillo y la amenazó con un cuchillo

El relato de la víctima y su familia, más el lapidario informe del médico forense colocaron en una situación muy complicada de un hombre identificado con el apellido Rivera ante la justicia. Fue imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de su ex pareja a la que golpeó con un martillo y un cuchillo en distintas partes del cuerpo.

La agresión ocurrió en una vivienda de la ciudad de La Punta. “En medio del conflicto el hombre tomó un cuchillo, lo apoyó sobre la cabeza de la víctima y luego la golpeó reiteradamente en las piernas con ese objeto. La madre del imputado habría intentado interponerse para evitar que continuara la agresión. Logró quitarle el cuchillo y romperlo, pero el acusado buscó un martillo con el que volvió a golpearla en las piernas y en el abdomen. También le habría propinado un golpe de puño en la boca que le provocó sangrado”, detalló la fiscal adjunta Marisol Boschi al fundamentar la acusación.

Detalles del caso

Este jueves, la representante de la Fiscalía de Género N° 1 de la Primera Circunscripción le formuló cargos al hombre por hechos ocurridos presuntamente en el domicilio del imputado. La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima que mantenía una relación no formal con el imputado, desde hacía aproximadamente cuatro años.

Según la teoría elaborada por la Fiscalía, mientras la pareja merendaba se produjo una discusión vinculada a una fiesta a la que ambos querían asistir. En ese contexto, el imputado le quitó el teléfono celular a la mujer y le exigió la contraseña, impidiéndole retirarse del lugar al cerrar las puertas de la vivienda. Después vino la furia que incluyó un golpe de puño en el rostro, ocasionándole un sangrado.

Al lograr escapar, la víctima le pidió ayuda a vecinos del complejo habitacional, quienes alertaron a la policía y al servicio de emergencias. La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital de La Punta y luego derivada al Hospital Ramón Carrillo.

El informe médico consignó equimosis en el rostro, brazos, antebrazos, muslos y piernas, compatibles con golpes producidos por objetos contundentes o superficies duras. Además, un informe del Centro de Atención a la Víctima determinó que la mujer se encontraba en una situación de riesgo alto.

La Fiscalía solicitó como medidas cautelares la prohibición de salir de la provincia durante cuatro meses, la obligación de firmar mensualmente en la fiscalía y una restricción de acercamiento a menos de 300 metros de la denunciante.

Por su parte, el defensor oficial, Diego Zunino, manifestó que la defensa no convalida la versión de los hechos presentada por la Fiscalía ni la autoría atribuida a su defendido. Sin embargo, aclaró que no se opondría a la formulación de cargos por tratarse de una calificación provisoria que cumple con los requisitos legales.

Zunino también señaló que existen diferencias entre los informes médicos incorporados a la causa, aunque indicó que esas discrepancias serán analizadas durante el desarrollo de la investigación. En relación con las medidas solicitadas por la fiscalía, expresó que la defensa no se opone a la obligación de firmar mensualmente en la fiscalía ni a la restricción de acercamiento, pero sí cuestionó la prohibición de salida de la provincia por considerarla excesiva.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, hizo lugar a la formalización de la investigación contra Rivera y resolvió reducir a 60 días la prohibición de salida de la provincia, y tuvo en cuenta que el imputado se presentó voluntariamente ante la Justicia y se mantuvo a derecho. No obstante, indicó que, en caso de surgir una necesidad justificada —como un tratamiento médico—, el imputado podrá solicitar autorización judicial para viajar.

Además, ordenó que el imputado deberá firmar el libro de imputados en la Fiscalía de Género N°1 del 1 al 10 de cada mes durante cuatro meses.

Por último, dispuso una prohibición de acercamiento y de contacto con la denunciante a menos de 300 metros, medida que también se extiende a los lugares de trabajo, estudio y esparcimiento de la mujer, por el plazo de cuatro meses. La restricción fue comunicada a la comisaría con jurisdicción en la zona.