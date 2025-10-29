Fue condenado por lesionar a su ex pareja y a su ex suegra

El condenado fue identificado como Humberto Pérez, de 49 años, que fue declarado culpable por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de género.

El veredicto fue dictado este miércoles por la jueza unipersonal, Adriana Lucero Alfonso, integrante del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción.

Como circunstancias agravantes, la magistrada entendió que “concurrían los antecedentes condenatorios de Pérez”, que llegó al debate oral privado de la libertad y con un pedido de condena de cinco años de prisión. Por ello continuará alojado en el Servicio Penitenciario.

El caso

El 13 de enero de 2025, alrededor de las 00:40 horas, la víctima se encontraba sacando la basura de su local gastronómico, ubicado sobre la ruta 9 a la altura del kilómetro 42, cuando fue sorprendida por el imputado, quien habría estado oculto en las inmediaciones.

Según la acusación fiscal, el acusado la abordó violentamente, la arrojó al piso, la arrastró de las caderas hacia el otro lado de la ruta y la golpeó en distintas partes del cuerpo. Durante el forcejeo, habría extraído un arma de fuego y efectuado dos disparos, uno de los cuales impactó contra el suelo. La ex suegra de Pérez también resultó lesionada al intervenir en defensa de su hija.

Partes

En el debate encabezado por la jueza Adriana Lucero Alfonso, la acusación estuvo a cargo de la Fiscal de Juicio Nº 1, Virginia Palacios; la parte querellante fue representada por el abogado Jorge Rosales, y la defensa técnica del imputado fue ejercida por la abogada Adriana Algarbe, quien en los alegatos de clausura había solicitado la absolución de Pérez por el beneficio de la duda.

Fuente: Prensa del Poder Judicial de San Luis