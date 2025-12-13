  • Nuestras redes
27°SAN LUIS - Sabado 13 de Diciembre de 2025

Valle del Conlara: profundo dolor por la muerte de una menor

Tragedia vial

Valle del Conlara: profundo dolor por la muerte de una menor

Fue en un accidente en el camino del dique San Felipe. Iba en una moto junto a otra chica que fue llevada al Hospital de Merlo. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Dos chicas menores de edad, oriundas de Tilisarao, protagonizaron una tragedia en la ruta 25, en la zona del dique San Felipe. Sufrieron un accidente en la motocicleta en la que circulaban y una de ellas falleció.

 

Su compañera fue trasladada de urgencia al Hospital El siniestro ocurrió este viernes al Hospital “Madre Catalina” de Merlo y se espera el parte para conocer su estado de salud.

 

Efectivos policiales y paramédicos de los hospitales aledaños intervinieron en el gravísimo episodio que ha conmocionado a toda la región.

 

Los peritos determinarán las circunstancias en las que se produjo el accidente.

 

