Lo filmaron con las manos en la masa y sigue libre

A María Celeste Pereyra, que tiene una estética en calle Lavalle, entre Rivadavia y San Martín en pleno centro de la ciudad de San Luis, le robaron una motocicleta. Fue este jueves, alrededor de las 20:30, en plena actividad comercial. En un video, que difundió la víctima, se puede constatar que el delincuente necesitó 5 minutos para apoderarse de la movilidad.

“Fue todo muy rápido, justo había entrado una clienta y al ratito me llamó mi hija para informarme del robo de la moto”, recordó Pereyra que además de la amargura por ser víctima de la inseguridad, está molesta por la actitud de la Policía.

Resulta que después de viralizar un video donde se ve el momento del robo, recibió información sobre su identidad del delincuente y otros datos de importancia. “Tras hacer la denuncia, hoy fui otra vez a la Comisaría y pese a toda la información que les entregué, me pidieron paciencia, que esperara. ¿Esperar qué…? les respondí”. Luego la enviaron a la División investigaciones.

A la esteticista, que atiente en el local de “Alejandro Coiffeur”, le sustrajeron una moto Corven blanca con la inscripción “Energy” en rojo. “Tienen todo, hasta la identidad y el apodo del delincuente y no obstante ello, no actúan. Ya cuando vayan la moto ya va estar desarmada o lo habrán desaparecido”, fustigó.

Reveló que de acuerdo a los datos que pudo reunir, el autor del robo es un malviviente al que conocerían con el apodo de “El gordo Pizarro”.