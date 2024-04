Le robaron la moto hace un mes y denuncia inacción de la Policía

A pesar de los esfuerzos comunicativos del Ministerio de Seguridad para dar cuenta de labores eficientes, Alejandra Rosales, una vecina de La Punta, denuncia que hace un mes le robaron la moto a su hijo de su propia cochera y aún no tiene respuestas de los investigadores. La bronca de la familia no solo tiene como alimento el hecho de que además de la moto le sustrajeron una bicicleta rodado 29 y una motosierra, sino también que el mismo día robaron otra moto a pocas cuadras de su casa y, a diferencia de la de ellos, dos días después la Policía la encontró y la devolvió.

La indignación en las horas inmediatas después del hecho era inmensa: “¿Cómo puede ser que en menos de seis horas se hayan robado dos motos de alta cilindrada de adentro de las casas?”, se quejaba Araujo. Ahora la situación es doblemente grave, una moto apareció al poco tiempo y los investigadores aún no saben nada de la de su hijo, una Bajaj Rowser 200 cc, sustraída el 12 de marzo en una casa de la manzana 91 del módulo 3 de la ciudad más joven del siglo XXI.

Rosales dialogó con El Diario de la República para dar a conocer la actualidad del caso. Es que el vehículo era usado como herramienta de trabajo por su hijo, un oficial de la Policía, y por cada día que pasa sin novedades sus gastos de movilidad se acrecientan. “Tiene que tomar taxi cada vez que va a trabajar y es un presupuesto”, aseguró.

Si bien la mujer dice saber dónde está la moto y quién la tiene, dado que investigó por sus propios medios, insiste en que ni la brigada de investigación ni el fiscal demostraron querer profundizar las averiguaciones. “Le pidieron a mi marido que le mande todo lo que averiguó. Parece un chiste, nos piden a nosotros que somos las víctimas que hagamos el trabajo que ellos tienen que hacer”, se quejó.

Módulo 3. El portón que forzaron para robar la moto y herramientas. Foto: Gentileza.

Según pudo averiguar este medio, la causa se inició en la Unidad de Abordaje Fiscal y fue instruida por el fiscal adjunto Marcelo Andrés Salas. “El fiscal mismo le dijo a mi hijo que le dé todo lo que tenía”, admitió.

El padre del joven damnificado fue hasta la comisaría del barrio en donde sospecha que su moto está guardada y allí, el jefe de comisaría, le dijo que no podía hacer nada. “Fui y le dije quién tenía la moto y en dónde. Y me dijo que no sabía quién era esa persona ¿Cómo un comisario no sabe quiénes son los que viven en el barrio?”, cuestionó.

Consultada Rosales sobre si el hecho de que la investigación no avance contrasta con que la moto que robaron el mismo día en el módulo 20 sí apareció era algo personal con su familia, mencionó que no. “Es simplemente inoperancia, pero no me extrañaría que lo de la otra moto haya sido una puesta en escena para mostrar que actúan rápido, porque no entendemos cómo una moto apareció tan rápido y sobre la nuestra nos dicen que no tienen nada”.

Si bien desde la cartera de Seguridad difunden operativos con resultados exitosos, los vecinos de La Punta no duermen tranquilos y se sienten a merced de los amigos de lo ajeno. “Son robos que joden, mi hijo puso los ahorros de toda una vida trabajando para tener lo suyo y ahora tiene que estar esperando a que aparezca”.

Pero al parecer el autor del robo no teme ser atrapado, incluso osa usar la moto que robó. “Ya me dijeron que anda en la moto de mi hijo en el barrio”.