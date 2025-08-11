Tres mujeres heridas en un violento choque frente a la Maternidad

Un grave accidente se registró este lunes en la intersección de la autopista 25 de Mayo y avenida del Portezuelo a la altura de la rotonda de la Maternidad Provincial "Dra. Teresita Baigorria".

Por razones que aún se investigan, una motocicleta de 150cc, en la que viajaban dos jóvenes, y un Renault Fluence color bordó, en el que se trasladaba otra joven, colisionaron violentamente.

A raíz de los fuertes golpes que sufrieron, las tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladados al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para su atención.

La pareja que iba en la moto llevaba consigo un cachorro, que también resultó muy golpeado.

La moto bajaba desde Las Chachas por la avenida del Portezuelo y el Renault Fluence de sur a norte por la Autopista 25 de Mayo.

De acuerdo a los comentarios de testigos, la colisión fue alrededor de las 17:00. Las motociclistas tras la colisión golpearon contra el parabrisas y luego cayeron con mucha violencia en el pavimento.