Dos policías acusan a un superior por violencia y amenazas con arma en San Luis

El abogado Alejandro Miranda confirmó que representa a dos empleadas de la Policía de la provincia de San Luis que presentaron denuncias contra un agente de rango superior por diversos delitos cometidos en el ámbito de servicio.



Según el letrado en declaraciones en FM Lafinur, una de ellas fue agredida físicamente, mientras que la otra, testigo del hecho, recibió advertencias para que guardara silencio. Días después, esta última fue interceptada cuando se detuvo a auxiliar un vehículo detenido en una ruta provincial: dos hombres le colocaron un cuchillo en la garganta y le advirtieron que “no había visto nada”.



Ambas denunciaron además que son seguidas y vigiladas por vehículos sospechosos, situación que fue corroborada por vecinos y un jefe policial. Los delitos denunciados incluyen extorsión, amenazas con arma blanca, abuso de autoridad, agresión física y violencia de género.



En uno de los casos, la Justicia dictó una medida de restricción contra el acusado, pero en la otra causa no hubo avances a pesar de que los hechos ocurrieron hace meses. Miranda advirtió que, por la gravedad de la situación y el riesgo de represalias, se solicitó que el jefe de Policía y la ministra de Seguridad intervengan para garantizar la integridad física de las víctimas y sus familias.