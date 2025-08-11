Camino a las elecciones de octubre: cuáles son las alianzas en la provincia

En octubre, se renovarán tres bancas en la Cámara Baja: dos del oficialismo y una de la oposición. Foto: La Nación.

El escenario de cara a las elecciones legislativas de octubre, ya está en juego. Varias alianzas se presentaron en la Justicia Electoral Nacional para participar de los comicios; disputarán tres diputados nacionales por la provincia.



De acuerdo a la información oficial, el Frente Justicialista, La Libertad Avanza, San Luis Primero, Provincias Unidas, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad y Fuerza Patria San Luis, son los frentes que irán en busca de las bancas.



Los lugares que se renuevan en la Cámara Baja son dos del oficialismo (Karina Bachey y Alberto Arancibia Rodríguez, que reemplazó a Claudio Poggi) y una de la oposición (Natalia Zabala Chacur).

Las alianzas que se presentaron



El Frente Justicialista está conformado por el Partido Justicialista, MÁS +, Partido de la Lealtad Sanluiseña, Compromiso Federal (distrito San Luis), MILES y Tierra, Techo y Trabajo San Luis. El espacio ya confirmó que sus candidatos titulares serán Jorge "Gato" Fernández, Gloria Petrino y José Farías.



La Libertad Avanza irá compuesta por La Libertad Avanza, Partido Demócrata y Movimiento de Acción Vecinal.



San Luis Primero va con Todos Unidos y Movimiento Integración y Desarrollo.



Por su lado, Provincias Unidas está integrada por Hacemos y Movimiento Libres del Sur.



Fuerza Patria San Luis está formado por Partido de la Victoria, Frente para la Victoria y el Partido Comunista.



El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidades se presentó con el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.



Un detalle es que Avanzar, el espacio de Claudio Poggi, no participará en los comicios. Tampoco hará lo propio Cambia San luis. La UCR no estará en las elecciones.



Ahora queda la presentación de candidatos, que vence el domingo 17 de agosto. La campaña electoral iniciará oficialmente el miércoles 27 de agosto, y en los medios el domingo 21 de septiembre.