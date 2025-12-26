Mientras el país avanza hacia la "tolerancia cero" de alcohol, Santa Rosa permite el 0,5

Los test de alcoholemia son menos severos en Santa Rosa del Conlara. Foto: Minuto Uno.

Mientras la tendencia nacional avanza con un norte claro en relación a la "alcohol cero" al volante, llamativamente Santa Rosa del Conlara va a contramano del consenso y se muestra flexible. Una ordenanza desató la polémica en plena temporada turística por la permisividad de las autoridades ante un hecho alarmante.



Una ordenanza "tirada de los pelos" y la polémica por la temporada



En realidad, la normativa aprobada por el Concejo Deliberante fue publicada oficialmente en octubre (y el escrito en sí lleva fecha de abril). Se difundió en las redes sociales sin mayores precisiones, bajo un escueto título que reza: "Ordenanza de Tránsito y Consumo de Alcohol". Nadie explicó ni fundamentó la cuestión ante los principales interesados: los ciudadanos.

Para no pocos vecinos, se trató de una maniobra de "distracción". Al fin y al cabo ¿Quien puede estar de acuerdo en flexibilizar el alcohol al volante?



Sin embargo, la cuestión explotó ahora, de cara a la temporada de verano. Si bien es cierto que no se permiten grandes cantidades de consumo, la realidad es que la normativa es laxa, lo que genera una preocupación creciente ante el notable aumento del flujo vehicular en estos meses.



"Es inentendible. Cuando el mundo mira con severidad el consumo de alcohol, acá lo apañan. En vez de hacer eso, ¿por qué no se ponen a planificar acciones concretas de cara a la temporada?", repudió una fuente que conoce de cerca los pasillos comunales.



De acuerdo a la letra de la ordenanza, el límite permitido para conducir vehículos particulares es de 0,5. En motos es de 0,2 (y 0,5 para acompañantes). En el transporte público y de carga —que incluye colectivos, remises, taxis, transporte escolar y de mercancías— el límite es de 0,00.



La medida indica otras obligaciones: en caso de multa y traslado del vehículo a una dependencia policial, el infractor debe hacerse cargo de los gastos de acarreo, por ejemplo. En caso de reincidencia, las sanciones se incrementan entre un 50% y un 100%.



Una fundamentación "absurda"



Lo que expresa textualmente la normativa resulta sorprendente. Se basan en que otras jurisdicciones del país, como CABA, La Rioja, Mendoza y Córdoba, mantienen márgenes de tolerancia. Aclaran que, aunque en todas las rutas nacionales rige el "alcohol cero", en otros distritos el permitido oscila entre 0,4 y 0,5.



En otro tramo, señalaron que una cerveza estándar puede elevar la tasa de alcoholemia con índices que varían de una persona a otra. "Debemos tener en cuenta que nuestro pueblo tiene como objetivo turístico ser un polo gastronómico importante y en permanente crecimiento", añade el texto oficial. Al parecer, para fomentar el turismo no hacen falta políticas públicas, sino sumar riesgos en las rutas con conductores alcoholizados.



La triste realidad de rutas y caminos



Según datos oficiales del Gobierno nacional, se estima que en el mundo un millón de muertes por traumatismos fueron atribuibles al alcohol, de las cuales alrededor de 370 mil corresponden a incidentes viales y 187 mil involucraron a personas distintas de los conductores.



Producto de décadas de investigación, hoy existe una extensa evidencia empírica que demuestra que los conductores alcoholizados —incluso tras ingerir pequeñas cantidades— corren un riesgo considerablemente mayor de ocasionar un siniestro en la vía pública en comparación con quienes no han bebido.



"El alcohol reduce los reflejos, la visión y la capacidad de discernimiento, aumentando drásticamente el riesgo de accidentes fatales", apunta un informe del Observatorio Vial. El documento agrega que la tendencia mundial es reducir los límites y remarca que, en Argentina, la Ley de Alcohol Cero es la regla general para proteger a todos los usuarios.

