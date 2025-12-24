Los "pagos demorados" dejaron sin Navidad a los emprendedores

“Buenos días, emprendedores. Pedimos mil disculpas por estas demoras. Los inconvenientes se generaron porque faltaban algunas constancias de CBU que se están resolviendo en este momento. Nuestra intención jamás fue que el pago se demorara, pero los requerimientos administrativos deben cumplirse a rajatabla; de lo contrario, los depósitos no se pueden realizar. Entendemos la necesidad de cada uno/a de ustedes de recibir el dinero, ya que hicieron una inversión muy grande. Nos faltan dos constancias por enviar y ya quedará todo en condiciones para que Tesorería de Gobernación genere el pago. No sabría decirles exactamente cuándo lo realizarán, porque eso ya corresponde a Gobernación. Cualquier novedad los mantengo al tanto. Utilizo el grupo para responderles a todos, ya que recibí muchos mensajes y además estoy abocada al evento del domingo”.

Este mensaje fue enviado por la jefa del Área de Emprendedores, Luisina Tuti, ante el creciente enojo que por estas horas manifiestan quienes, con sus emprendimientos, fueron convocados por el Gobierno de San Luis a través del Ministerio de Desarrollo Productivo —a cargo de Federico Trombotto— para participar en la Fiesta del Empleado Público (FEP).

En particular, se convocó a emprendedores gastronómicos para que se inscribieran y participaran con foodtrucks y patios de comida en el evento realizado en Potrero de los Funes, bajo un sistema de vouchers para que los empleados públicos consumieran productos locales. Según informó el propio Gobierno, la iniciativa buscaba impulsar el programa “Compre San Luis” y fortalecer la producción local.

Sin embargo, han pasado más de 20 días y la indignación por la falta de cobro se hace sentir en el grupo de WhatsApp denominado “FEP FOODTRUCK 2025”. Allí, algunos expresan su bronca: “Miren la fecha en la que estamos y no nos transfieren. Mi miedo es que nos pasen para el mes que viene, porque me dijeron que cuando se contabilizan los vouchers ellos pagan del 12 al 15. La Fiesta del Empleado Público se realizó el pasado 3 de diciembre”.

Y continúan: “Lo que no entiendo tampoco es por qué faltaba entregar documentación que todos sabíamos que se necesitaba para cobrar. Se ve que todos tienen espalda para aguantar el pago, yo no”, cierra otro mensaje del mismo chat.

En ese mismo grupo, el 16 de diciembre, la jefa del Área de Emprendedores les informó a quienes trabajaron en la FEP 2025: “Buen día, gente. Tenemos una situación. Hay dos personas que no pueden recibir el depósito del dinero porque figuran como trabajadores del Estado. ¿Hay alguna posibilidad de que dos personas de este grupo les puedan hacer la facturación? Así pueden salir todos los pagos”.

El pedido de Tuti confirma una versión que ya circulaba entre los emprendedores. En los foodtrucks habría empleados públicos trabajando para terceros y ahora se les pide a los emprendedores que “presten” sus facturas para poder cobrar esos servicios.

En el mismo grupo de WhatsApp, ante la falta de respuestas, algunos consultan: “¿Tendrás novedades de los pagos? Te pregunto porque, pasada la fecha, ¿nos pagan con intereses?”.

Según la Resolución N° 29 del Ministerio de Desarrollo Productivo, firmada el 20 de noviembre y registrada bajo el expediente EXD-11130424/25, se establece que cada emprendedor debía presentar la factura correspondiente en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en Casa de Gobierno, y que dentro de los 10 días corridos posteriores se realizaría la transferencia al CBU declarado.

De acuerdo con esos plazos, los emprendedores debieron haber cobrado a partir del 13 de diciembre. Además, entre el jueves 27 y el viernes 28 de noviembre se firmaron los convenios individuales entre el Ministerio y cada emprendedor seleccionado, instancia en la que se constató la documentación requerida y se detallaron las ofertas a brindar durante el evento.

“El 3 de diciembre se festejó el Día del Empleado Público en boxes de Potrero de los Funes, donde participamos emprendedores y cerveceros de toda la provincia. Fuimos más de 60 puestos. Fue el propio Trombotto quien nos convocó con carros gastronómicos y gazebos de productores de cerveza”, relató uno de los emprendedores afectados.

Y agregó: “Teníamos que ofrecer un menú previamente declarado, como el sándwich de vacío a $12.500 más la bebida. Al día de hoy no nos han pagado. Hay gente que facturó desde $2.000.000 hasta $4.000.000”.

“Todavía estamos esperando y nos están dejando sin plata para Navidad, cuando nosotros tenemos que pagar proveedores, la luz y las tarjetas de crédito por todas las inversiones que hicimos para la fiesta”, reclamó.

Con fuerte decepción, otro emprendedor señaló: “Todos los que invertimos para generar esa fiesta fuimos contratados por el Ministerio de Trombotto. En el contrato dice claramente que, presentada la boleta, se paga a los 10 días hábiles. Ya pasaron más de esos días. Nosotros presentamos la factura el día 10, porque hubo un feriado intermedio, y ahora nadie responde ni da una solución. No hay plata y el gobernador se esconde”.

Paradójicamente, la misma Resolución N° 29 sostiene que el fomento de los emprendedores es una política pública fundamental para el desarrollo del sector privado y que la participación en este tipo de eventos no solo genera espacios de comercialización, sino que también promueve productos locales y de calidad, fortaleciendo el programa “Compre San Luis”. Incluso, consta un dictamen jurídico de la Asesoría Legal del Ministerio que no formula objeciones legales al procedimiento.

Mientras tanto, ante la llegada de la Navidad, los emprendedores siguen esperando cobrar por un trabajo que ya realizaron.