Alertan que peligran 1 millón de empleos si cae la emergencia sanitaria

Alertan sobre un colapso en la salud si no se mantiene la emergencia sanitaria. Foto: NA.

Si el Presupuesto 2026 es votado sin la emergencia sanitaria, más de 1 millón empleados del sector podrían ser despedidos, advirtió la Unión Argentina de Salud (UAS).



La cámara que engloba a los prestadores también alertó que cientos de empresas del sector quedarían a borde del cierre.



La entidad advirtió por la reciente eliminación del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto, que incluía, entre otros temas, la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías.



La emergencia está vigente desde 2001 y en el sector se quejan de que ningún gobierno resolvió la situación de fondo de la industria y tampoco se sinceraron los precios y costos.



La UAS advirtió que lo votado en Diputados “deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones, que emplean más de 1 millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales que, de prosperar esa medida, entrarían en riesgo de cierre desde el 1 de enero de 2026″.



Ante esta situación, exigen el dictado de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, y asegure que las deudas fiscales no deriven en medidas que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales.



“Esta herramienta no implica condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público", aclaró el titular de la UAS, Hugo Magonza.



Señaló que “la posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos esenciales comprometería de manera inmediata la prestación de servicios críticos y la estabilidad del sistema”.

NA.

