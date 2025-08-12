Vuelco de camión con carne en la Autopista de las Serranías Puntanas dejó dos heridos

Dos hombres, oriundos de Córdoba, fueron hospitalizados de urgencia tras el accidente ocurrido en el kilómetro 748 de la Autopista de las Serranías Puntanas, en plena madrugada de este martes.

Un camión Iveco 170e22, cargado con medias reses de carne vacuna, volcó alrededor de las 3:30 cuando viajaba de Río Cuarto hacia la ciudad de San Luis. Según informaron desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, las causas del siniestro aún se investigan.

El vehículo era conducido por un hombre de 36 años que iba acompañado por otro de 48, ambos domiciliados en la provincia de Córdoba. Tras el vuelco, personal médico de Fraga brindó las primeras atenciones en el lugar y luego dispuso el traslado en ambulancia al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de la capital puntana para una evaluación más compleja.