  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Martes 12 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Martes 12 de Agosto de 2025

EN VIVO

Crimen en Juana Koslay

Dolor y desahucio por el asesinato de "Don Valen": "No se metía con nadie"

Vecinos recuerdan a Valentín Sosa como un hombre solidario y respetuoso. Fue hallado muerto tras compartir la tarde con amigos en el barrio 274 Viviendas de Juana Koslay.

Por redacción
| Hace 3 horas

En el barrio 274 Viviendas de Malvinas Argentinas, Juana Koslay, los vecinos todavía no logran asimilar la noticia del asesinato de Valentín Sosa, un hombre querido por todos y recordado por su generosidad. Una vecina, amiga de su esposa y compañera de trabajo en el Plan de Inclusión Social, lo describe como “buenísimo, respetuoso y siempre dispuesto a ayudar”.

 

La mujer recuerda que Sosa fue su coordinador en el plan y que desde ese vínculo laboral nació una amistad que perduró por años. “Él no se metía con nadie. Si alguien necesitaba algo, él ayudaba”, relató.

 

Antes de fallecer, la esposa de Sosa le había pedido a la vecina que lo cuidara “como si fuera de la familia”. Y así lo hizo. El último encuentro fue la tarde del martes: “Él salía del trabajo, venía a comer, tomábamos mate y charlábamos. Ese día se fue como a las seis y media, muy contento, y me dijo que el miércoles volvería”.

 

Sin embargo, esa fue la última vez que lo vio con vida. Horas más tarde, el barrio se sacudió con la noticia de que Valentín había sido hallado muerto. Según la vecina, ese día Sosa estuvo también con un amigo, con quien salió a buscar leña. Después de dejar la carga, el muchacho desapareció por un rato y volvió más tarde.

 

“Muchos dicen que matarlo fue como matar a un niño, porque era muy bueno”, lamentó la mujer. “Pobrecito, no tenía mucho, pero siempre encontraba la forma de ayudar”.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo