Dolor y desahucio por el asesinato de "Don Valen": "No se metía con nadie"

En el barrio 274 Viviendas de Malvinas Argentinas, Juana Koslay, los vecinos todavía no logran asimilar la noticia del asesinato de Valentín Sosa, un hombre querido por todos y recordado por su generosidad. Una vecina, amiga de su esposa y compañera de trabajo en el Plan de Inclusión Social, lo describe como “buenísimo, respetuoso y siempre dispuesto a ayudar”.

La mujer recuerda que Sosa fue su coordinador en el plan y que desde ese vínculo laboral nació una amistad que perduró por años. “Él no se metía con nadie. Si alguien necesitaba algo, él ayudaba”, relató.

Antes de fallecer, la esposa de Sosa le había pedido a la vecina que lo cuidara “como si fuera de la familia”. Y así lo hizo. El último encuentro fue la tarde del martes: “Él salía del trabajo, venía a comer, tomábamos mate y charlábamos. Ese día se fue como a las seis y media, muy contento, y me dijo que el miércoles volvería”.

Sin embargo, esa fue la última vez que lo vio con vida. Horas más tarde, el barrio se sacudió con la noticia de que Valentín había sido hallado muerto. Según la vecina, ese día Sosa estuvo también con un amigo, con quien salió a buscar leña. Después de dejar la carga, el muchacho desapareció por un rato y volvió más tarde.

“Muchos dicen que matarlo fue como matar a un niño, porque era muy bueno”, lamentó la mujer. “Pobrecito, no tenía mucho, pero siempre encontraba la forma de ayudar”.