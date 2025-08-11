  • Nuestras redes
17°SAN LUIS - Lunes 11 de Agosto de 2025

Robo de un automóvil

Terror en un cumpleaños con armas amenazaron a chicos de 12 años

Ocurrió a plena luz del día, a la salida de una pijamada en Bernal.

Por redacción
| Hace 2 horas

Lo que debía ser el final feliz de un cumpleaños infantil se convirtió en una pesadilla. Un grupo de chicos de 12 años fue apuntado con armas por delincuentes que robaron un auto a plena luz del día este domingo en la localidad de Bernal, partido de Quilmes.

 

Según supo Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana, a la salida de una pijamada. Cuando el padre de uno de los nenes estacionó su auto en la puerta para buscar a su hijo, fue sorprendido por ladrones que bajaron de una camioneta estacionada enfrente.

 

"Les apuntaron con armas a todo el grupito de adolescentes", contó el movilero de TN desde el lugar.

 

Constanza, la mamá del nene que cumplía años, relató los momentos de terror. "Estábamos en una mañana de domingo tranquilos. Vimos el auto de enfrente y entendimos que venían a retirar una torta de una vecina", explicó.

 

"Cuando el propietario del auto destraba para subir al nene y las guitarras, porque tienen una banda, salen los delincuentes", continuó la mujer. "No hubo violencia física, es lo que hay que agradecer. Tampoco nadie opuso resistencia. El nene ya se había llegado a subir, lo que hace la mamá es sacarlo".

 

El auto robado no fue recuperado, aunque sí se encontró la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes.

 

