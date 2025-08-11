Se viene un clásico que empieza a jugarse fuera de la cancha

Luego del empate del domingo que le permitió mantenerse en los puestos de adelante en el grupo A de la Reválida del Federal A, Juventud Unida Universitario inicia una semana en la que tiene que ganar un partido por fuera de la cancha. El club de “El Bajo” tendrá que enfrentar a la poderosa decisión de la Policía Provincial para jugar el próximo partido en su estadio, el Mario Sebastián Diez.

La disputa toma más relevancia porque el partido siguiente es nada más y nada menos que con Estudiantes, que viene de perder de local y navega en el fondo de la tabla. Programado para el domingo, la Policía intentó por una vez hacer prevención y pidió que el clásico puntano se dispute en el estadio provincial Juan Gilberto Funes, de La Punta.

Esa decisión provocó la reacción de la dirigencia auriazul que emitió un comunicado en el que indica su postura de jugar de local en su estadio. “Nos hemos preparado como institución para recibir este tipo de encuentros”, dijeron en el club.

Juventud agregó que durante meses trabajó con los organismos de seguridad para adelantar en medidas que aseguren que no habrá incidentes en el partido que despierta más interés entre sus hinchas. La aplicación del derecho de admisión, la prohibición de ingresar bengalas y objetos contundentes, la colocación de las banderas dos horas antes del inicio del partido y el respeto a la integridad del equipo visitante fueron algunas de las conclusiones a las que se arribaron.

Lo curioso es que el pedido policial de trasladar el clásico a La Punta estuvo descoordinado con una actividad también emitido por un organismo del Estado. El mismo día en que Juventud lanzó el comunicado, la secretaría de Deportes de la provincia anunció que comenzará la resiembra estacional del campo de juego.

Sin fecha de inicio ni de conclusión del trabajo, la secretaría dijo que “muy pronto” el estadio estará nuevamente listo para recibir los partidos.



