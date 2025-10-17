Tiago Ferreyra palpita la final del sub 20: "Va a ser un lindo partido"

En julio de este año, Tiago Ferreyra pasó de Deportes Iquique a San Luis de Quillota y decidió con eso seguir su carrera en Chile. El defensor nacido en Nueva Galia y con inferiores en Juventud Unida Universitario milita ahora en el equipo de la Primera B que tiene el nombre de su provincia natal y comparte plantel con el histórico Humberto Suazo, mundialista por la selección trasandina en Sudáfrica.

En el debut con la camiseta amarilla, el puntano hizo un gol en el empate 2 a 2 contra Deportes Santa Cruz y causó buenas impresiones, pero en la actualidad Tiago no suma los minutos que quisiera. “Somos un buen equipo y estamos peleando la zona de liguilla. Yo espero jugar más tiempo, pero todo es parte del fútbol”, dijo el futbolista en diálogo con El Diario de la República.

Por supuesto que el defensor sigue de cerca las instancias del Mundial sub 20 que disputará el domingo la final entre Argentina y Marruecos. “Vi todos los partidos de la selección y me gustaron muchos jugadores, es un plantel con variedad en los todos puestos y se nota que cada uno sabe a qué juega el equipo”, sostuvo.

Ferreyra dijo que le cuesta imaginarse la final porque no siguió los partidos del rival de los albicelestes, aunque vaticinó que será "un lindo partido".

Además, el puntano reflexionó sobre la rápida eliminación del conjunto local, que le pareció una pena por la localía y por el trabajo en inferiores que nota en los clubes desde que llegó. “Yo veo que acá se trabaja muy bien en ese sentido, en casi todos los entrenamientos hay chicos de la proyección entrenando con nosotros y eso está bueno para ellos. Cuando estuve en Deportes Iquique pasó lo mismo”.

En la mayoría de los partidos, la selección de Diego Placente jugó con el público en contra, producto de la rivalidad entre los países. Tiago explicó esa situación en lo pasional que es el público chileno, muy parecido al argentino.