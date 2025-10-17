Con diez equipos de San Luis, empieza el torneo más largo del mundo

Con la participación de diez equipos de la provincia –entre los que está el descendido del Federal A, Estudiantes de San Luis-, el sábado 18 de octubre comenzará el Torneo Regional Federal Amateur. El histórico clásico daractense entre Defensores de Belgrano y Pringles abrirá, a las 16:30, la seguidilla de partidos de la zona Cuyo.

En total, 332 equipos participarán en todo el país con el objetivo de lograr el ascenso al Torneo Federal A. El campeonato tiene tantas subdivisiones que en San Luis solamente los conjuntos están divididos en tres zonas: en la 1 está EFI Juniors, Estudiantes y La Calera FC; en la 2, Estrella Roja de Candelaria, Pringles de Santa Rosa y Atlético Concarán; y en la 3 Aviador Origone y Jorge Newbery, ambos de Villa Mercedes, junto a los daractenses.

Solo los primeros de las zonas 1 y 2 pasarán a la siguiente instancia, en tanto que la zona 3 tendrá dos clasificados.

El domingo jugarán desde las 16 en cancha de Juventud, EFI contra La Calera FC, con el arbitraje de Matías Funes; a las 16:30 en cancha de Santa María de Quines, Estrella Roja de Candelaria contra Pringles de Santa Rosa; y a las 17, en Villa Mercedes, Jorge Newbery recibirá a Aviador Origone con arbitraje de Néstor Argüello.

La primera rueda se extenderá hasta el 30 de noviembre.