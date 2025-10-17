  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Viernes 17 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Viernes 17 de Octubre de 2025

EN VIVO

En México

Una puntana jugará la Liga de las Naciones de Pelota

Es Rocío Molina, quien se convertirá en la primera mujer de la provincia en participar del torneo internacional. Surgió en el Trinquete Modelo e integra la selección con otras cuatro jugadoras.

Por redacción
| Hace 2 horas

Surgida del Trinquete Modelo que está en el Parque Cuarto Centenario, Rocío Molina será la primera mujer de San Luis en participar de la Liga de las Naciones, una suerte de Mundial para el deporte.

 

 

La puntana conformará la selección en Frontón 30 metros junto a Elena Pedretti, Nayra De Carli y Melina Sphan, todas jugadoras que viajarán a México para ser parte del torneo que se disputará desde el 19 al 25 de octubre en Aguascalientes.

 

 

El torneo reunirá jugadores y jugadoras de 17 países y será clasificatorio para el Campeonato del Mundo del año que viene en las modalidades paleta goma varones y femenil y frontenis dobles.

 

 

La Confederación Argentina de Paleta felicitó a los deportistas por su esfuerzo, pasión y trabajo en equipo.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo