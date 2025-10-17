Una puntana jugará la Liga de las Naciones de Pelota

Surgida del Trinquete Modelo que está en el Parque Cuarto Centenario, Rocío Molina será la primera mujer de San Luis en participar de la Liga de las Naciones, una suerte de Mundial para el deporte.

La puntana conformará la selección en Frontón 30 metros junto a Elena Pedretti, Nayra De Carli y Melina Sphan, todas jugadoras que viajarán a México para ser parte del torneo que se disputará desde el 19 al 25 de octubre en Aguascalientes.

El torneo reunirá jugadores y jugadoras de 17 países y será clasificatorio para el Campeonato del Mundo del año que viene en las modalidades paleta goma varones y femenil y frontenis dobles.

La Confederación Argentina de Paleta felicitó a los deportistas por su esfuerzo, pasión y trabajo en equipo.