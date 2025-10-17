  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Viernes 17 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Viernes 17 de Octubre de 2025

EN VIVO

Dolor

Otra muerte en la ruta: ahora un motociclista de 42 años

La víctima fatal es Gastón Benítez, quien iba al mando de una moto que perdió el control en el ingreso al hospital Ramón Carrillo. Piden colaboración para los gastos del sepelio.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un hombre de 42 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la rotonda de ingreso al hospital central Ramón Carrillo y su acompañante tuvo algunas lesiones que derivaron en su internación en el centro asistencial.

 

 

La tragedia ocurrió el jueves a la noche cuando Gastón Benítez iba al mando de una moto Corven 250 cc que circulaba hacia el este. El rodado habría intentado ingresar a la colectora sur del acceso al hospital cuando perdió el control e impactó contra el guardrrail.

 

 

El lugar del accidente fue demarcado por la Policía como el kilómetro 781 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a pocos metros de la rotonda de ingreso al hospital central.

 

 

Los allegados a la víctima fatal solicitaron en redes sociales colaboraciones para afrontar los gastos del sepelio.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo