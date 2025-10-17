Otra muerte en la ruta: ahora un motociclista de 42 años

Un hombre de 42 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la rotonda de ingreso al hospital central Ramón Carrillo y su acompañante tuvo algunas lesiones que derivaron en su internación en el centro asistencial.

La tragedia ocurrió el jueves a la noche cuando Gastón Benítez iba al mando de una moto Corven 250 cc que circulaba hacia el este. El rodado habría intentado ingresar a la colectora sur del acceso al hospital cuando perdió el control e impactó contra el guardrrail.

El lugar del accidente fue demarcado por la Policía como el kilómetro 781 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a pocos metros de la rotonda de ingreso al hospital central.

Los allegados a la víctima fatal solicitaron en redes sociales colaboraciones para afrontar los gastos del sepelio.