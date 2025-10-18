Vuelco por un jabalí: gran susto de una familia mendocina

Un jabalí causó un grave accidente este sábado a la mañana en la Autopista de las Serranías Puntanas. Por esquivarlo, un automóvil se despistó y terminó volcado en el cantero central de la ruta internacional. En el vehículo viajaba un hombre junto a sus dos hijas menores de edad, que pese a los golpes no sufrieron lesiones de gravedad.

La emergencia ocurrió alrededor de las 7:30, a la altura del kilómetro 751, a unos 10 kilómetros del peaje La Cumbre.

De acuerdo a lo informado por la Policía Caminera y Seguridad Vial, el hombre de 43 años (con domicilio en la provincia de Mendoza) conducía de este a oeste un Peugeot 2008 en compañía de sus dos hijas de 10 y 12 años y en ese sector de la autopista se le cruzó un jabalí, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo al intentar esquivarlo.

Producto de dicha maniobra, el automóvil mordió la banquina y terminó volcado.

Personal médico del Sempro asistió a los tres ocupantes, constatando que ninguno presentaba lesiones de gravedad.

El personal del Ente Control de Rutas realizó el traslado del vehículo hasta el peaje.

En el lugar del accidente también trabajaron efectivos policiales de la Comisaría de Fraga.