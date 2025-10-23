Volcó un utilitario con efectivos e internos de la Penitenciaría

Efectivos del Servicio Penitenciario de San Luis y personas que están privados de la libertad, resultaron lesionados este jueves en el vuelco y choque contra un poste de iluminación de un vehículo utilitario en la Autopista de las Serranías Puntanas.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:10, cerca del puente de la ruta provincial 3 y a la altura del barrio 500 Viviendas Sur de la ciudad de San Luis.

Como consecuencia de la copiosa lluvia, acompañada por la caída de granizo y fuertes ráfagas de viento, el conductor perdió el control del volante y al despistarse, la unidad marca IVECO, invadió el cantero central y tras volcar colisionó de manera muy violenta contra una columna metálica de iluminación.

El vehículo quedó con las cuatro ruedas para arriba y durante el derrape, dos de los efectivos fueron despedidos del interior del vehículo, en tanto que un interno de la unidad carcelaria quedó atrapado siendo rescatado por los bomberos con la colaboración del personal médico del Sempro, según informaron los medios que cubrieron la emergencia.

“Los agentes penitenciarios y los internos (el número no fue determinado) resultaron con golpes y lesiones leves, según los primeros informes médicos. Todos fueron asistidos de inmediato y trasladados al Hospital Central Ramón Carrillo”, precisó el parte oficial del Ministerio de Seguridad.

Otro accidente bajo la lluvia

En el acceso a una de las colectoras del Puente Favaloro en la ciudad de San Luis colisionaros dos vehículos. Uno de ellos terminó volcado y el otro con importantes daños en la parte frontal.