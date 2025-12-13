Fortuna: tras una discusión con una mujer murió un hombre

Por estas horas se despliega un importante operativo policial en una localidad del departamento Dupuy. Las primeras informaciones indican que una mujer le habría disparado tres veces a un hombre que sería su pareja.

Siempre de acuerdo a trascendidos, el desenlace fatal se produjo tras una fuerte discusión que se habría iniciado luego de una cena en la que ambos participaron. Fuentes consultadas deslizan que los protagonistas de este drama pertenecerían a la fuerza policial.

El hermetismo es total tanto en el ámbito policial como en la Justicia, que por el momento no brindaron información oficial.

Ampliaremos.