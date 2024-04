Un canto que llega del sur

Los cumpleaños de la familia Tallone en Fortuna siempre se festejaron de la misma forma: una mesa larga llena de comida; tíos, primos, abuelos y sobrinos alrededor, que luego participan de la sobremesa, y una gran guitarreada con todo aquel que sabía al menos tocar una tonada o una chacarera. Entre ellos estaba Lucas, el joven que recuerda esos momentos con felicidad y como los que le dieron el impulso para seguir su propia carrera musical también con la guitarra como instrumento de trabajo.

Lucas lanzó ayer "Adónde se fue el amor", su primer trabajo discográfico que sacó luego de una larga espera. Al momento de tenerlo en sus manos, el álbum le devolvió la alegría después de tanto trabajo.

El disco cuenta con seis canciones, de las cuales cuatro son covers y dos, temas propios, que se pueden escuchar desde anoche en todas las plataformas virtuales. Entre los temas grabados está "La puntana", una chacarera escrita en compañía con su colega Jorge Engraff y "Adónde se fue el amor", un carnavalito de autoría puramente de Tallone.

"Me llevó un poco más de un año grabar el disco, porque tuve algunos inconvenientes que surgieron en el camino; pero al final se pudo concretar el objetivo que deseábamos", contó el artista, quien actualmente vive en General Pico, La Pampa, por cuestiones laborales.

Lucas dijo que grabar el disco lo llenó de energías positivas. "También tuve muchos nervios. Lo grabamos de a poco porque además de ser solista, tengo músicos en la banda que formé especialmente para esta ocasión y tuve que reunirlos en el tiempo que tenían disponible", explicó el artista, quien grabó en el estudio La Hoguera, de General Pico.

El guitarrista eligió temas allegados a la gente, como chacareras, zambas y carnavalitos, ideales para tocar en festivales, peñas o simplemente en las guitarreadas que se arman en las reuniones familiares, como las que vivió con su familia en la infancia que pasó en Fortuna.

Lucas cuenta con 12 años de carrera musical. Con buenos tiempos y otros no tanto, siempre apostó al folclore como medio de expresión. "Me gusta la música desde que soy chico. Era inevitable no escucharla en mi familia. Siempre en mi casa sonaron las guitarras y aprendí a tocar para no quedarme afuera de aquellos momentos tan lindos que vivimos todos juntos", contó.

Sus comienzos fueron por 2011, en una peña tranquila, familiar y lleno de buenos amigos que acompañaron esos primeros pasos en el escenario.

Ahora de grande le cuesta tener tiempo para tocar en vivo, pero no se queda quieto. Aunque 2024 viene escaso de contrataciones, Lucas no pierde las esperanzas y sigue adelante. Compone, escribe y trata de generar contactos para que llenen pronto su agenda de recitales.

"Quiero que la presentación del disco sea en Potrero de los Funes y planeamos para mayo tocar en Buena Esperanza", adelantó.