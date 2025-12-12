Dejaron en libertad a las dos hermanas acusadas de atacar a una jueza

La decisión fue adoptada por un juez de Garantías, pero sigue vigente la imputación de homicidio en grado de tentativa. Además, el magistrado impuso una restricción de acercamiento de 200 metros de distancia.

La semana pasada, la tranquila Buena Esperanza se vio sacudida por este escandaloso episodio que ocurrió en plena vía pública, por motivos que se desconocen.

Luego de permanecer con prisión domiciliaria, este jueves a las hermanas Bulacio se les otorgó la libertad pese a los cuatro meses de prisión preventiva que solicitó Fiscalía.

El abogado de la jueza, Germán Anabitarte, confirmó que los cargos por tentativa de homicidio y daños siguen firmes y que se impuso una restricción de acercamiento recíproca de 200 metros.

En declaraciones a medios de Villa Mercedes, el letrado confió que las imputadas ya tenían antecedentes de incumplir medidas de restricción y que una de ellas incluso reconoció el ataque.

“Tanto Fiscalía como nuestra parte están disconformes con esta medida, coincidimos en que se tendría que haber dictado la prisión preventiva y apelaremos ante el Tribunal de Impugnaciones”, adelantó Anabitarte.