Campo, cultura y argentinidad: las mejores postales de la Expo Tradición

Buena Esperanza vive días imperdibles a instancias de la Fiesta Provincial de la Tradición. Durante el arranque de la celebración, el viernes, la Expo Tradición llenó de color la localidad, especialmente en la Plaza Sarmiento, que por segundo año consecutivo se estableció como punto de encuentro para fortalecer la economía de emprendedores, comercios y gastronómicos.

Instituciones, escuelas, empresas y organizaciones, coparon con diferentes propuestas, que fueron desde aspectos sanitarios como el cuidado del dengue, demostraciones alusivas al agro con avances tecnológicos, hasta muestras educativas, entre otras iniciativas.

"Queremos agradecer de corazón a todos por sumarse con tanta energía y compromiso a esta nueva edición. Estamos felices y orgullosos de ver nuestra comunidad unida, mostrando el talento, trabajo y pasión", remarcaron desde la Comuna.

Un sábado a lo grande



Desde la tarde de este sábado, agrupaciones gauchas, centros tradicionalistas, y carrozas dieron vida al Desfile de la Tradición. Y por la noche, la música es protagonista con el Festival Folclórico Bailable, que cuenta con la presentación de Los Cantores del Alba, Trashumantes, Los aventureros, Los Huarpes Hoy y Grupo Menta. Los ballets invitados darán todo su brillo y talento.

El cierre, el domingo



La Expo cierra con una jornada llena de actividades de campo y gineteada. Las tranqueras están abiertas desde las 7. La entrada general tiene un valor de $12 mil.

A las 10, será la apertura e izamiento de bandera. A las 11:20, habrá montas en clina. Al mediodía se dará el gran almuerzo criollo para jinetes, tropilleros y gente de trabajo.

A las 14:30, habrá 40 montas en bastos con encimera. A las 17, será la gran monta especial categoría grupa.

Apadrinan Juan Amado y Juan Peirano, Juan Bernabé y Julián Bonetto. Los animadores son Zorrito Ávila y Jesús Barrionuevo. En las payadas estará el reconocido Nicolás Rocco, con Cristian Martínez en la segunda guitarra.

También habrá monta especial con Dante Bonetto (subcampeón de Jesús María) vs La Flautita (Nelo Goonzález).

