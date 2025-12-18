Crimen del beato Pedernera: ratificaron la prisión perpetua para un ex gendarme

La Justicia ratificó la condena a prisión perpetua del ex gendarme Eduardo Abelardo Ríos por el crimen del beato Wenceslao Pedernera y otros delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de La Rioja.

La Sala III de la Cámara de Casación Penal desestimaron el recurso presentado por la defensa del represor y confirmaron la resolución dictaminada por el Tribunal Federal de La Rioja.

El juez Alejandro Slokar manifestó que los hechos se trataron de un “genocidio” y resaltó que la persecución del poder tuvo como objetivo a la diócesis riojana.

El fallo considera también los allanamientos, los arrestos ilegales, las violaciones contra las mujeres y las niñas, y los tormentos cometidos en la última dictadura cívico-militar.

Pedernera nació en San Luis el 28 de setiembre de 1939 (en La Calera) y, muy joven trabajó (1961) se radicó en Mendoza donde trabajó como peón en las bodegas de Gargantini. En 1972 su destino, junto a su familia, era en La Rioja..

La víctima, integrante de la pastoral impulsada por el obispo mártir Enrique Angelelli, fue asesinado el 25 de julio de 1976, al tiempo que sus seres queridos fueron secuestrados e interrogados durante el Proceso de Reorganización Nacional, que derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón y finalizó el 10 de diciembre de 1983 con la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín.