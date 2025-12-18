Presupuesto: así votaron los tres nuevos diputados nacionales por San Luis

En su primera votación trascendente en la Cámara de Diputados, los libertarios por San Luis Mónica Becerra y Carlos Almena acompañaron las pretensiones del presidente Javier Milei en su totalidad; en tanto que Jorge “Gato” Fernández, legislador por el PJ, tuvo algunas posturas disidentes.

Becerra y Almena se apuraron en sacarse una foto con Patricia Bullrich, la principal operadora de la ley de Presupuesto en la Cámara baja; en tanto que Fernández señaló su postura de no integrar el bloque justicialista y votar de acuerdo “a sus convicciones”.

El ex candidato a gobernador de la provincia dijo que el hecho de apoyar algunas propuestas del presidente Milei no lo convierte en oficialista.

De hecho, “Gato” no acompañó los temas que, a su entender, perjudicaban a San Luis como la eliminación de la subvención a las universidades, a la discapacidad y a la zona fría, tres normativas del Ejecutivo que impactan directamente sobre la vida provincial.

En cambio, los legisladores libertarios no tuvieron inconvenientes en levantar su mano en apoyo al proyecto oficialista, que propone reducir y congelar partidas para las universidades nacionales; recortar fondos para la salud pública y rechazar el financiamiento del Hospital Garrahan, entre otras.

Pero lo más llamativo fue la decisión de acompañar el proyecto que proponía que San Luis saliera de la llamada Zona fría, que permite subsidios al gas en las casas de familia. De obtener resolución favorable, las empresas estarán habilitadas a aumentar de manera considerable las facturas mensuales.