Drama habitacional: casas agrietadas, suelos que se hunden y funcionarios indiferentes

Así está la casa de Rocío Figueroa. Teme por la integridad de su familia. Foto: gentileza.

Rocío Figueroa es una vecina de La Punta que afronta un problema grave e impensado en su casa. Literalmente, su vivienda está afectada estructuralmente y teme por la integridad de su familia.



El Gobierno adjudica el drama a una serie de ampliaciones efectuadas en la vivienda, pero un estudio académico ya había analizado años atrás la mala compactación del terreno, la situación de microcuencas y pendientes en la zona que complican a las viviendas, y hasta proyectó riesgos frente a las precipitaciones (proyectadas para 2023, pero notablemente adelantadas en el último tiempo).



¿Quién tiene la razón? Es, prácticamente, un detalle —al menos en esta instancia— menor. Lo urgente es la situación de la familia damnificada, que requiere atención inmediata. Figueroa, luego de ser ignorada por múltiples funcionarios, busca ser escuchada por Claudio Poggi.



En primera persona



De acuerdo a lo que contó Figueroa en diálogo con El Diario de la República, el sábado pasado, cuando hubo precipitaciones y caída de granizo, su casa se llenó de agua. Aunque tiene los respectivos desagües, el terreno se inundó, evidenciando una notable falencia con sectores hundidos.

La casa de Figueroa, agrietada. Foto: gentileza.



La mujer, a lo largo del tiempo, venía haciendo una serie de ampliaciones: una cochera, un quincho, la ampliación del comedor y una pileta, entre otros arreglos realizados con mucho sacrificio. Tiene tres hijos (dos varones y una nena), por lo cual una de las edificaciones más importantes para ella era una habitación para la niña.



Pero todos los sueños concretados y por concretar se esfumaron ante una realidad arrolladora. "En marzo de este año, la casa empezó con una grieta en la pieza de mis hijos. La rajadura se fue agrandando. En principio, empecé a consultar con profesionales, gente de la arquitectura, maestros mayores de obra e ingenieros, para ver qué solución se podía dar. Pero todo se fue agravando y me pasaban presupuestos abismales", contó la mujer, quien está desempleada hace dos años y se encuentra realizando trabajos esporádicos a medida que las circunstancias le permiten.



Un inconveniente repetido y una respuesta, al menos, dudosa



Según detalló, muchos trabajadores le comentaban que otras viviendas de la zona tenían problemas similares. Es así que le recomendaron hacer un reclamo en Terrazas del Portezuelo.



En junio, presentó un reclamo en la Dirección de Obras de Arquitectura y Vivienda, a cargo de Marina Ortiz. Le recibieron la nota y le dieron un número de expediente. A raíz de ello, procedieron a efectuar una inspección en su casa. El procedimiento fue realizado por Miguel Abdelahad y Miriam Miloro.



"Hicieron un recorrido breve, sin verificar el terreno. Lo único que marcaban eran las cosas de la ampliación. Pero si no hubiese hecho esas ampliaciones, la casa hubiera colapsado. En esta inspección que mandó el Gobierno, de una manera que da a entender que se lavan las manos, me indicaron que el desagote pluvial en el patio era la razón, que era insuficiente", lamentó.

Un estudio universitario alertó los riesgos por las condiciones del suelo y las precipitaciones. Foto: gentileza.



La nota que detalla la inspección habla de problemas específicos y sugiere la colocación de testigos, además de realizar pruebas hidráulicas para detectar pérdidas de cloacas y agua. También apuntan que las ampliaciones alteraron la arquitectura de la casa original. Por último, le indican que, debido al tiempo transcurrido desde la entrega de la vivienda, esta no se encuentra en periodo de garantía.



Un estudio que dice mucho y se escucha poco



Figueroa contó que, teniendo conocimiento de otras viviendas en situaciones similares, se puso en contacto con el geólogo Héctor Gómez, autor de un trabajo fundamental que proyectó que las precipitaciones provocarían inconvenientes por las condiciones del terreno, y que señalaba malas compactaciones y microcuencas.



Según explicó, el profesional anticipó lo que iba a ocurrir con las viviendas y el hundimiento de suelos. Sin embargo, a pesar del abordaje académico, se encontró con el ninguneo oficial del Gobierno. Incluso aseguró que la trataron de ignorante por no ser arquitecta. Le llegaron a decir que no puede contradecir la observación de los profesionales gubernamentales, aun cuando ella les mencionaba el estudio universitario.



"Es una forma muy penosa de resolver la situación. Soy una laburante de toda la vida, mamá soltera de tres hijos y recurro a ellos en un momento crítico donde corre peligro la vida de mis hijos, en una vivienda que ellos mismos me entregaron", aseveró.



"He hablado de mi situación con Hugo 'Pipo' Rossi, con Gustavo Bertolini, con José Quintanilla; me cansé de andar de un lado al otro. No he tenido respuestas concretas, salvo este informe penoso y manipulador. Le pido al Gobernador que me escuche, que me reciba para poder explicarle detalladamente mi situación", concluyó.

