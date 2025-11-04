  • Nuestras redes
20°SAN LUIS - Martes 04 de Noviembre de 2025

La Punta

Falleció una mujer en la vía pública tras sufrir una descompensación

Pese a que la asistieron y le aplicaron maniobras de RCP durante varios minutos, no fue posible estabilizarla.  

Por redacción
| Hace 6 horas
El hecho ocurrió en las inmediaciones de Carolina Tobar García y Calle 28 Oeste. Foto: captura/Google Maps.

De acuerdo a lo que informaron desde la Policía, este martes, alrededor de las 14, efectivos de la sección móvil del Comando Radioeléctrico fueron alertados por un grupo de personas en La Punta: una mujer se encontraba descompensada en las inmediaciones del boulevard Carolina Tobar García y Calle 28 Oeste, más específicamente en el área de la parada de colectivos. 

 


Inmediatamente, los uniformados acudieron al lugar y asistieron a la mujer, quien tenía 55 años y domicilio en San Luis. Luego, se presentó personal sanitario del Hospital "Dra. María Juliana Becker", quienes le realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

 


Sin embargo, más allá de los esfuerzos, luego de varios minutos de maniobras se constató la muerte. 

 


En el lugar, trabajaron efectivos de la Comisaría 28. Se dio conocimiento a la fiscal de turno, Linda Maluf, quien ordenó que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial. 
 

 

