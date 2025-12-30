Los parches en salud : “Desvestir un santo, para vestir otro”

El enojo está relacionado con una idea que está dando vuelta entre los responsables que están a cargo de la asistencia sanitaria en el interior y que en esta ocasión involucraría al SEMPRO.

Como en La Punta fue levantada la única base del SEMPRO que estaba en ULP y la trasladaron a la UPRO del barrio Cerro de la Cruz en San Luis, se ha generado un gran vacío en atención a la población en situaciones de urgencias.

Y, ante la demanda cada vez más evidente, es que a algunos colaboradores de Nigra se les ocurrió usar todos los recursos del hospital para cumplir con esas tareas. Desvestir un santo, para vestir otro”.

“El Sempro fue creado, con recursos propios, para cubrir las situaciones de emergencias y sus ambulancias fueron ubicadas estratégicamente para cumplir con rapidez con este objetivo. Es un error debilitar al hospital para hacer la función que le corresponde a otro organismo que tiene que tener emergentólogos”, sostuvo una fuente hospitalaria que directamente apuntó contra el jefe de zona Martín Oviedo.