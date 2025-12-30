  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

32°SAN LUIS - Martes 30 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

32°SAN LUIS - Martes 30 de Diciembre de 2025

EN VIVO

La Punta

Los parches en salud : “Desvestir un santo, para vestir otro”

Hay un evidente malestar entre los trabajadores del Hospital “María Julia Becker” de la ciudad de La Punta por una iniciativa que ya estaría en el escritorio de la ministra de Salud, Teresa Nigra.

Por redacción
| Hace 1 hora

El enojo está relacionado con una idea que está dando vuelta entre los responsables que están a cargo de la asistencia sanitaria en el interior y que en esta ocasión involucraría al SEMPRO.

 

Como en La Punta fue levantada la única base del SEMPRO que estaba en ULP y la trasladaron a la UPRO del barrio Cerro de la Cruz en San Luis, se ha generado un gran vacío en atención a la población en situaciones de urgencias.

 

 Y, ante la demanda cada vez más evidente, es que a algunos colaboradores de Nigra se les ocurrió usar todos los recursos del hospital para cumplir con esas tareas. Desvestir un santo, para vestir otro”.

 

“El Sempro fue creado, con recursos propios, para cubrir las situaciones de emergencias y sus ambulancias fueron ubicadas estratégicamente para cumplir con rapidez con este objetivo. Es un error debilitar al hospital para hacer la función que le corresponde a otro organismo que tiene que tener emergentólogos”, sostuvo una fuente hospitalaria que directamente apuntó contra el jefe de zona Martín Oviedo.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo